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Блоки убрали, администрацию аэропорта оштрафуют: чем закончилась история с незаконными ограждениями у Рощино
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Блоки убрали, администрацию аэропорта оштрафуют: чем закончилась история с незаконными ограждениями у Рощино 

72.ru 21 минуту назад
Фото: 72.ru
В районе Рощино вновь появились места для бесплатной парковки. Незаконные ограждения на днях убрали с обочин улиц Илюшина и Туполева. Подозрения автомобилистов подтвердились — бетонные блоки и столбы действительно установила администрация Рощино. Этот факт подтвердился во время недавней выездной проверки — Сейчас по данному факту проводится проверка. Мы выезжали совместно с сотрудниками ГИБДД, управы и службы заказчика, на чьем балансе находятся дороги. В ближайшее время будут приняты меры прокурорского реагирования — направлено представление и возбуждены административные дела, — рассказали 72.ru в Тюменской транспортной прокуратуре.
В администрации тюменского аэропорта комментировать ситуацию отказались, но автомобилисты уверены, что таким образом их пытались загнать на платную парковку. — Многие люди здесь работают и живут. Не у всех зарплата позволяет платить за парковку. Более того, установка незаконных заграждений создавала опасность — в некоторых местах было крайне трудно проехать, — рассказала читательница 72.ru.
В качестве ограждений администрация аэропорта использовала старые столбы и блокиБетонные блоки и столбы исчезли так же неожиданно, как и появились. Но в транспортной прокуратуре уверяют, что действия администрации Рощино не останутся безнаказанными. Установка любых ограждающих элементов и дорожных знаков должна согласовываться с ГИБДД. В этом случае все было сделано самовольно без участия комиссии по безопасности дорожного движения. Подобная самодеятельность, вызвавшая волну возмущений со стороны тюменских автомобилистов, должна обернуться аэропорту штрафом. Его размер станет известен по окончанию проверки.
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