Минмособлимущество получило право определять публичные сервитуты вблизи автодорог

МОСКВА, 7 июня. / ТАСС /. Министерство имущественных отношений Московской области получило полномочия устанавливать публичные сервитуты в отношении участков земли в полосах отвода дорог. Соответствующий закон Московская областная дума в трех чтениях приняла в четверг на заседании, передает корреспондент ТАСС.

"Определено, что принятие решений об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области относится к компетенции Министерства имущественных отношений Московской области", — представил закон министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев

Также в законе прописано, как именно должен устанавливаться сервитут. Аверкиев пояснил, что внедрение института сервитутов позволит переустраивать и эксплуатировать инженерные коммуникации в полосе отвода дорог без подготовки постановления областного правительства, что упростит весь процесс.