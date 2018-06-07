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Минмособлимущество получило право определять публичные сервитуты вблизи автодорог
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Минмособлимущество получило право определять публичные сервитуты вблизи автодорог 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области получило полномочия устанавливать публичные сервитуты в отношении участков земли в полосах отвода дорог. Соответствующий закон Московская областная дума в трех чтениях приняла в четверг на заседании, передает корреспондент ТАСС.
"Определено, что принятие решений об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области относится к компетенции Министерства имущественных отношений Московской области", — представил закон министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев.
Также в законе прописано, как именно должен устанавливаться сервитут. Аверкиев пояснил, что внедрение института сервитутов позволит переустраивать и эксплуатировать инженерные коммуникации в полосе отвода дорог без подготовки постановления областного правительства, что упростит весь процесс.
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