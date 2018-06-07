Goodyear расширяет портфолио грузовых шин брендом Kelly

Компания Goodyear Dunlop Tires Ukraine LLC расширяет предложение в линейке грузовых шин для автотранспортных предприятий. Грузовые шины нового для Украины бренда Kelly соответствуют потребностям автопарков, задействованных как в международных, так и в локальных перевозках: надежность на протяжении всего срока эксплуатации и оптимальная стоимость километра пробега.

Новые шины уже доступны для автотранспортных предприятий Украины.

Шина для рулевой оси Kelly Armorsteel KSM отличается массивными ребрами протектора, зигзагообразными элементами канавок и оптимизированным расположением ламелей, что в совокупности обеспечивает высокий пробег и сцепление с дорогой. Также шина обладает хорошей управляемостью и топливной экономичностью, что немаловажно в условиях регионального применения.

Блочный рисунок шины для ведущей оси Kelly Armorsteel KDM+ с поперечными канавками обеспечивает высокий пробег, а также отличные тяговые характеристики на протяжение всего срока эксплуатации шины.

Рисунок протектора прицепной шины Kelly Armorsteel KTR гарантирует устойчивость на дороге и высокий пробег.

Основное преимущество шин дорожного применения — прочный каркас, который обеспечивает высокую надежность шины. Специально разработанные рисунки протектора шин способствуют отличному сцеплению и равномерному износу. Уровень шума шин остается низким благодаря оптимизированному расположению канавок.

Особеностью шин Kelly для смешанного применения является технология ECO. Прежде всего это усиленная конструкция каркаса, которая придает шинам надежность в условиях смешанного применения. Шины остаются устойчивыми к пробоям и повреждениям на протяжение всего срока эксплуатации.

Рулевая шина Kelly Armorsteel KMS разработана для тяжелых условий эксплуатации. Особенности ее конструкции обеспечивают высокую долговечность, а также устойчивость к повреждениям. Специальный рисунок протектора c глубокими канавками и массивными ребрами с большим количеством кромок зацепления обеспечивает высокий ресурс, равномерный износ и отличные сцепные свойства при любых условиях эксплуатации.

Шина для ведущей оси Kelly Armorsteel MSD благодаря открытым плечевым зонам протектора c глубокими канавками и зигзагообразными краями ребер способствует повышению пробега и улучшению тягово-сцепных свойств. Одной из особенностей конструкции является массивная центральная зона протектора, которая обеспечивает равномерный износ и низкий уровень шума.

Прицепная шина Kelly Armorsteel KMT отличается 4-х реберным рисунком протектора, состоящим из массивных S-образных блоков, и оптимизированным с помощью компьютерного моделирования расположением канавок. Это способствует высокому пробегу, сцеплению и сопротивляемости к повреждениям в тяжелых условиях эксплуатации. Система выталкивания камней продлевает долговечность шины.