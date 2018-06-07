Момент обрушения потолка в детском бассейне Шлиссельбурга попал на видео

По неподтвержденным пока данным, пострадали двое. У одного из маленьких пациентов сильный ушиб и сотрясение мозга. Сейчас бассейн закрыт, в помещении работают спецслужбы Ленинградской области.