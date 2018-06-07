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Момент обрушения потолка в детском бассейне Шлиссельбурга попал на видео
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Момент обрушения потолка в детском бассейне Шлиссельбурга попал на видео
Пятый канал
1 час назад
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Пятый канал
По неподтвержденным пока данным, пострадали двое. У одного из маленьких пациентов сильный ушиб и сотрясение мозга. Сейчас бассейн закрыт, в помещении работают спецслужбы Ленинградской области.
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