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Камера сняла момент падения девочек-зацеперов с «колбасы» трамвая на Вторчермете
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Камера сняла момент падения девочек-зацеперов с «колбасы» трамвая на Вторчермете 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Камера, установленная в трамвае, сняла, как две девочки упали с «колбасы». Инцидент произошёл вчера вечером на маршруте № 1, когда вагон ехал на Вторчермет. Запись была сделана камерой встречного трамвая.
— После остановки «Завод РТИ» с задней сцепки вагона сорвались две 9-летние девочки, — рассказал Е1.RU начальник отдела по безопасности движения ТТУ Алексей Погорелов. — На место выезжали скорая и ГАИ. Движение было остановлено на 40 минут. Девочки получили ушибы и ссадины. Было подозрение, что у одной из них перелом бедра, но, слава богу, этот диагноз не подтвердился.
Водитель трамвая пояснила, что не видела девочек. Где они сели на «колбасу», она не знает.
— На заднем сцепном устройстве дети катаются постоянно — это большая проблема у нас в городе, — отмечает Погорелов. — Юные смельчаки не понимают, что эта забава смертельно опасна!
Своими силами сотрудники ТТУ справиться с зацеперами не могут. За поддержкой они обратились в полицию. Однако, как отмечают в ТТУ, ситуация пока не изменилась. В ТТУ обращаются к родителям с просьбой разъяснить детям, что так ездить нельзя.
Ранее мы публиковали шпаргалку для родителей, как уберечь детей в самые беззаботные три месяца, чему их нужно научить и чем можно отвлечь — в том числе от порывов покататься на трамвайной «колбасе».
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