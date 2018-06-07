Ещё
В Самаре разметку на дороги предложили наносить 2 раза в год
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре разметку на дороги предложили наносить 2 раза в год 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Проблемы с разметкой на дорогах Самарской области зачастую становятся причиной ДТП. На улицах с интенсивным движением она попросту стирается к зиме. Проблему в четверг, 7 июня, на заседании круглого стола в губдуме озвучил представителям регионального Минтранса депутат Андрей Мурзов.
— Мы предлагаем наносить на дороги с интенсивным движением разметку 2 раза в год. Такой опыт можно перенять у Росавтодора. На трассах разметку наносят два раза в год, — рассказал Андрей Мурзов.
В Минтрансе согласились рассмотреть предложение, но сроков не обозначили. При этом замминистра Александр Ликомаскин сообщил, что, как правило, если разметка стирается, подрядчик заново ее наносит уже в рамках гарантийных обязательств.
Например, в Самаре рабочие применяют для маркировки дорог краску, термопластик и холодный двухкомпонентный пластик. Гарантия на работы составляет 1 год.
63.ru: последние новости
Автопропуска в зону фанфеста в Самаре будут выдавать до 14 июня В Крутых Ключах начал работать пост скорой помощи На танкере в Сызрани помощник капитана умер от сердечного приступа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порнотакси угнали в Лондоне
Лось стал виновником ДТП в Петербурге1
Lifan удивил рынок ценой кроссовера
Проблема с бензином решена407
Кого не пустят на Крымский мост
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение