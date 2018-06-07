В Самаре разметку на дороги предложили наносить 2 раза в год

Проблемы с разметкой на дорогах Самарской области зачастую становятся причиной ДТП. На улицах с интенсивным движением она попросту стирается к зиме. Проблему в четверг, 7 июня, на заседании круглого стола в губдуме озвучил представителям регионального Минтранса депутат Андрей Мурзов.

— Мы предлагаем наносить на дороги с интенсивным движением разметку 2 раза в год. Такой опыт можно перенять у Росавтодора. На трассах разметку наносят два раза в год, — рассказал Андрей Мурзов.

В Минтрансе согласились рассмотреть предложение, но сроков не обозначили. При этом замминистра Александр Ликомаскин сообщил, что, как правило, если разметка стирается, подрядчик заново ее наносит уже в рамках гарантийных обязательств.

Например, в Самаре рабочие применяют для маркировки дорог краску, термопластик и холодный двухкомпонентный пластик. Гарантия на работы составляет 1 год.