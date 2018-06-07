Избитый у McDonald’s тюменец находится в реанимации

В центре Тюмени вчера утром, 6 июня, нашли избитого мужчину. Он был без сознания и лежал у кафе McDonald’s на улица Мориса Тореза, 4. У пострадавшего разбита голова.

— Вызов поступил в 6.09. Диспетчеру скорой сообщили, что на улице лежит мужчина без сознания в крови, — рассказала Александра Малыгина , пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области. — Бригада медиков прибыла на вызов через три минуты. Пациента доставили в ОКБ №2. В настоящий момент он проходит лечение в реанимации, у него диагностированы множественные травмы головы различной степени.

Доктора оценивают состояние пациента, как тяжелое, но стабильное. Мужчина в сознании и самостоятельно дышит.

В ресторане быстрого питания комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что это дело в компетенции полиции. Правоохранители ситуацию пока не прокомментитровали.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что мужчину якобы избили.