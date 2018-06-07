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Избитый у McDonald’s тюменец находится в реанимации
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Избитый у McDonald’s тюменец находится в реанимации 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В центре Тюмени вчера утром, 6 июня, нашли избитого мужчину. Он был без сознания и лежал у кафе McDonald’s на улица Мориса Тореза, 4. У пострадавшего разбита голова.
— Вызов поступил в 6.09. Диспетчеру скорой сообщили, что на улице лежит мужчина без сознания в крови, — рассказала Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области. — Бригада медиков прибыла на вызов через три минуты. Пациента доставили в ОКБ №2. В настоящий момент он проходит лечение в реанимации, у него диагностированы множественные травмы головы различной степени.
Доктора оценивают состояние пациента, как тяжелое, но стабильное. Мужчина в сознании и самостоятельно дышит.
В ресторане быстрого питания комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что это дело в компетенции полиции. Правоохранители ситуацию пока не прокомментитровали.
Очевидцы в соцсетях сообщили, что мужчину якобы избили.
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