В России прошел первый аукцион ретро‐автомобилей

Коллекционеры редких автомобилей готовы заплатить несколько десятков миллионов рублей, чтобы обладать раритетной техникой. На первом в России аукционе по продаже редких авто с молотка ушел лот за 15 миллионов.

Источник фото: телеканал «360»

Аукцион редких авто — событие, которое в России ждали. Ведь раньше коллекционерам приходилось ездить за границу, чтобы приобретать новые экспонаты или «выгуливать» уже имеющиеся.

«Существует стартовая цена. Я ее объявляю, ксли вы с ней согласны, то поднимаете руку с номерком. А далее, в зависимости от того, насколько интересен лот, цена растет», — объясняет аукционист Андрей Хаазе.

Источник фото: телеканал «360»

Ягуар, Ретроавтомобили, которые сошли с конвейера еще 20-х — 30-х годах прошлого века, легендарные марки — Порше Кадиллак , в отдельном зале — отечественная техника. Автомобиль, который в результате стал самым дорогим проданным лотом аукциона, коллекционер Вячеслав Лен реставрировал почти семь лет «Очень интерсный «Хорьх» 901. Специальный автомобиль, созданный в 1937 году. Выпускался фирмами — Опель и Вандер. Данный автомобиль немцы бросили при отступлении из-под Москвы», — рассказывает реставратор Вячеслав Лен.

Источник фото: телеканал «360»

Более семидесяти лет машина служила мостом в небольшой деревне, где и была обнаружена группой поисковиков, а затем передана мастеру. Сейчас автомобиль на сто процентов соответствует оригиналу.

Вячеслав Лен говорит, что экспонат уникальный, во всем мире коллекционеры разыскивают немецкие военные внедорожники. Их очень сложно отреставрировать, годы уходят только на поиски оригинальных деталей и изучение профессиональной литературы. Так что автомобили, похожие на этот, на аукционах появляются в лучшем случае раз в пару лет и стоят прилично. Люди, которые готовы выложить за коллекционные авто по-настоящему большие деньги, выступать перед камерой не готовы, да и вообще стараются остаться незамеченными.

Источник фото: телеканал «360»

За год стоимость приобретения может вырасти на 20 процентов. Чем эксклюзивнее экспонат, тем больше он будет дорожать год от года. Для того, чтобы автомобиль был всегда в цене, за ним нужно ухаживать и реставрировать — снова и снова. Наличие редкого экспоната открывает для хозяина двери в особый мир. А в нем — автопробеги, зарубежные аукционы, выставки. Но есть и те, кто делает покупку просто так, для души. Вот, например, Юрий Аронов, который приобрел мотороллер «Веспа».

«Я думаю, что я разок прокачусь и уберу его в специальный чехол. Ну и буду раз в год на нем куда-нибудь выезжать», — говорит участник аукциона Юрий Аронов.

Реставраторы и коллекционеры, которых на аукционе больше, чем покупателей, говорят, что вся эта техника — просто игрушки для взрослых людей.