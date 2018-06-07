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Глава Subaru ушел в отставку из-за манипуляций с выхлопами
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Глава Subaru ушел в отставку из-за манипуляций с выхлопами 

Вести.Ru 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
Большой топливный скандал привел к кадровым перестановкам в высшем менеджменте японской компании. Президент Subaru взял на себя ответственность за фальсификацию данных инженерами и подал в отставку. Правда, полностью «плеяды» он не покинет.
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