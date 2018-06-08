Платные парковки принесут Петрозаводску около 10 млн рублей дохода в год

Платные парковки будут ежегодно пополнять бюджет Петрозаводска на 9,5 млн руб., сообщает Karelinform.ru со ссылкой на инвестиционного уполномоченного Петрозаводска и куратора проекта Эллу Смирнову.

По ее словам, опыт других регионов, в которых уже реализованы подобные проекты, показывает, что в среднем такие стоянки заполнены на 30-50%.

«Мы опирались на среднее значение платы, действующее в других субъектах (40 руб. в час) и на график работы платных парковок с 8.00 до 20.00», — сказала Смирнова.

Согласно таблице, представленной на сессии Петросовета, 108 машиномест при тарифе в 40 рублей в час дадут рентабельность в 51 840 руб., а в год — более 18,9 млн Как уточнила Смирнова, по условиям соглашения не менее 50% дохода инвестора должно идти в бюджет и, соответственно, в муниципальный дорожный фонд.