Ещё
Платные парковки принесут Петрозаводску около 10 млн рублей дохода в год
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платные парковки принесут Петрозаводску около 10 млн рублей дохода в год 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Главный региональный
Платные парковки будут ежегодно пополнять бюджет Петрозаводска на 9,5 млн руб., сообщает Karelinform.ru со ссылкой на инвестиционного уполномоченного Петрозаводска и куратора проекта Эллу Смирнову.
По ее словам, опыт других регионов, в которых уже реализованы подобные проекты, показывает, что в среднем такие стоянки заполнены на 30-50%.
«Мы опирались на среднее значение платы, действующее в других субъектах (40 руб. в час) и на график работы платных парковок с 8.00 до 20.00», — сказала Смирнова.
Согласно таблице, представленной на сессии Петросовета, 108 машиномест при тарифе в 40 рублей в час дадут рентабельность в 51 840 руб., а в год — более 18,9 млн Как уточнила Смирнова, по условиям соглашения не менее 50% дохода инвестора должно идти в бюджет и, соответственно, в муниципальный дорожный фонд.
Rambler News Service: последние новости
Наряды ДПС из пяти регионов усилят дорожную полицию Волгограда на время ЧМ-2018 Работы по расширению Зенинского шоссе в Люберцах начнутся в августе-сентябре ФАС возбудила антимонопольные дела из-за роста цен на бензин в регионах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию начали заливать бензином191
Десятки автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина54
ДПС на трассе «Дон»: обыски, наркотики и взятки на миллион12
Автомобилистов ждет новый штраф
Кого не пустят на Крымский мост1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение