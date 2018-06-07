Власти Петрозаводска приняли решение о создании платных парковок

На центральных улицах карельской столицы организуют 360 парковочных мест.

Сегодня депутаты Петросовета проголосовали за решение о создании в Петрозаводске системы платных парковок на дорогах общего пользования. «За» проголосовало 15 народных избранников, 5 — «против», 2 — не голосовали. На центральных улицах появятся 360 мест для стоянки автомобилей.

Как отмечается в документе, решение о создании и использовании платных парковок принимается Администрацией Петрозаводска в форме постановления. Оно должно содержать сведения о месте парковки, обоснование ее создания, а также размер платы. Использование, содержание, техническое оснащение парковок должны осуществлять частные организации — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

— Плата за использование парковок подлежит зачислению в бюджет Петрозаводского городского округа в порядке и размерах, установленных постановлением Администрации, — сообщается в решении.

Как сообщалось ранее, плата за стояночное место составит 40 рублей в час. Однако в документе отдельно указано, что автомобили инвалидов и спецтехника смогут парковаться бесплатно.

Авторы идеи сообщают, что зоны платной парковки сегодня организованы в 19 регионах России.

— Опыт данных субъектов Российской Федерации показал, что организация специализированных парковочных зон способствует улучшению дорожно-транспортной ситуации, увеличению пропускной способности автомобильного транспорта, повышает востребованность муниципального общественного транспорта, увеличению дохода бюджета муниципального образования, — сообщается в документе.

На первом этапе платные парковки планируется организовать на участках улиц Энгельса, Красной, Андропова, Дзержинского, Свердлова и на проспекте Карла Маркса.