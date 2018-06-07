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Власти Петрозаводска приняли решение о создании платных парковок
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Власти Петрозаводска приняли решение о создании платных парковок 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На центральных улицах карельской столицы организуют 360 парковочных мест.
Сегодня депутаты Петросовета проголосовали за решение о создании в Петрозаводске системы платных парковок на дорогах общего пользования. «За» проголосовало 15 народных избранников, 5 — «против», 2 — не голосовали. На центральных улицах появятся 360 мест для стоянки автомобилей.
Как отмечается в документе, решение о создании и использовании платных парковок принимается Администрацией Петрозаводска в форме постановления. Оно должно содержать сведения о месте парковки, обоснование ее создания, а также размер платы. Использование, содержание, техническое оснащение парковок должны осуществлять частные организации — юридические лица и индивидуальные предприниматели.
— Плата за использование парковок подлежит зачислению в бюджет Петрозаводского городского округа в порядке и размерах, установленных постановлением Администрации, — сообщается в решении.
Как сообщалось ранее, плата за стояночное место составит 40 рублей в час. Однако в документе отдельно указано, что автомобили инвалидов и спецтехника смогут парковаться бесплатно.
Авторы идеи сообщают, что зоны платной парковки сегодня организованы в 19 регионах России.
— Опыт данных субъектов Российской Федерации показал, что организация специализированных парковочных зон способствует улучшению дорожно-транспортной ситуации, увеличению пропускной способности автомобильного транспорта, повышает востребованность муниципального общественного транспорта, увеличению дохода бюджета муниципального образования, — сообщается в документе.
На первом этапе платные парковки планируется организовать на участках улиц Энгельса, Красной, Андропова, Дзержинского, Свердлова и на проспекте Карла Маркса.
По материалам: ptzgovorit.ru
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