Не мотоцикл, а мотошлем в честь группы Iron Maiden

Знаменитый международный бренд Shoei представил мотошлем, дизайн которого посвящен группе Iron Maiden.

Шлем в честь именитых металлистов представлен на базе новейшей модели X-Spirit III. На корпус, помимо названия группы и тематических рисунков, нанесено также название известного сингла коллектива — The Trooper — с альбома Piece iof Mind.

Одновременно шлем посвящен и одноименному пиву — оно тоже носит название The Trooper. Этот напиток выпускают по заказу Iron Maiden на британской пивоварне Robinsons Brewery.

Шлем представляет собой точную реплику шлема, который носил пилот команды Tyco BMW на гонке на выносливость Isle of Man TT 31-летний Петер Хикман.

Всего будет выпущено ограниченное количество таких шлемов — 666 экземпляров, каждый с индивидуальным номером и в индивидуальной упаковке. В набор также входит плакат, наклейка, бокал для пива, брелок для ключей и еще ряд сувениров.

Цена шлема Shoei X-Spirit III Iron Maiden (он же Shoei X-Spirit III Hickman Trooper 2018 Replica Helmet) — 799 фунтов стерлингов (913 евро) — на 100 фунтов (114 евро) больше, чем обычная версия X-Spirit III. Пять вариантов размера — X Small, Small, Medium, Large и X-Large. Предварительные заказы уже принимаются, поставка запланирована ориентировочно на ноябрь 2018 года.

Шлем X-Spirit III может похвастаться, среди прочего, новой вентиляционной системой, обеспечивающей хорошее охлаждение даже в нижней части шлема, наличием шести закрывающихся входных и шести же выходных отверстий для воздуха, сложным аэродинамическим дизайном.

Британская хэви-метал-группа Iron Maiden появилась в конце 1970-х годов и впоследствии оказала значительноевоздействие на развитие метал-направления в музыке в целом.

Shoei — одна из ведущих компаний в мире по производству защитных шлемов премиум-класса. Представлена везде — в Европе, в Северной Америке, в Японии и в других регионах. Занимается передовыми технологиями в области шлемов аж с 1958 года. При этом в отделениях компании по всему миру работает менее 500 человек. Головной офис — в Японии.