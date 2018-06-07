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Полицейские из Юго-Восточного округа сдали кровь в Щукине
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Полицейские из Юго-Восточного округа сдали кровь в Щукине 

Управа района Щукино 40 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Сотрудники ГИБДД Юго-Восточного округа присоединились к донорской акции «Вот моя рука», которая проходит в горбольнице №52 района Щукино.
— Для того чтобы все отделения больницы вовремя получали качественные и безопасные компоненты крови, поток доноров должен быть непрерывным и достаточным. Летом, в праздничные дни и перед длинными выходными крайне важно заготовить необходимое количество крови и ее компонентов. Полицейские своим примером показали, как просто помочь тем, кто сейчас в этом нуждается. Благодарим командира отдельного батальона ДПС ГИБДД управления внутренних дел по ЮВАО Вадима Линюшина и всех участников акции, — отметили в пресс-службе больницы.
Напомним, в отделении переливания крови горбольницы №52 с 4 по 15 июня проходит акция, приуроченная к Всемирному дню донора. Доноров ждут с 8.30 до 14.00 с понедельника по пятницу. При себе необходимо иметь паспорт РФ. Адрес: ул. Пехотная, д. 3, корпус 1, 3 этаж. Телефоны для справок: 8 (499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60. (мо)
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