«7 камер в одну сторону!». Автомобилисты возмущены спонтанными штрафами. Причем тут УГМК?

«Знакомая картина: в кустах припаркован гражданский автомобиль, в нем сидит лоботряс и охраняет камеру, установленную у обочины на треноге». Уральцы начали сами обозначать на дорогах тайные камеры. На Серовском тракте прямо на проезжей части начали появляться надписи «камера», которые должны предупредить автомобилистов о спрятанной в кустах камере фиксации нарушений. Один из автомобилистов рассказал Е1:

Видимо, кто-то ночью рисует предупреждения о нестационарных камерах УГМК , которые раскиданы по всей трассе. Было бы правильно, если бы перед ними, как и перед стационарными камерами, стояли предупреждающие знаки.

Как рассказывает автомобилист, который часто ездит этой дорогой, камеры обычно располагают в кустах, зачастую за горкой, чтобы водители их не замечали.

По сути, получается, что единственная их цель — выписать как можно больше штрафов, а не профилактика. К тому же большую часть денег получает УГМК, а не бюджет.

Новость о предупреждающих водителей надписях на дорогах активно обсуждают в социальных сетях. Камеры, о которых идет речь, устанавливала компания «УГМК-Телеком», именно она выиграла госконтракт на 144 млн руб., чтобы стать оператором по видеофиксации нарушений. В госконтракте четко указано, сколько штрафов должны зафиксировать их камеры и сколько денег получит исполнитель.

Депутат Заксобрания Александр Ивачев ранее рассказывал Е1, что 75% от всех штрафов получает компания-оператор, то есть «УГМК-Телеком», оставшиеся 25% идут в бюджет области. Средний размер составляет лишь 407 руб., так как многие водители оплачивают квитанцию со скидкой в 50%.

Из этих денег 260 руб. идут на оплату контракта, еще 55 руб. — на почтовые услуги. Бюджет получает лишь 92 руб. В итоге с взысканных в 2017 г. 333,7 млн руб. до областной казны дошло лишь 74,4 млн руб. Фантастическая благотворительность, — рассказывал Александр Ивачев.

Вот что пишут пользователи Facebook по поводу камер фиксации:

Знакомая многим картина: в кустах припаркован обычный гражданский автомобиль, в нем сидит лоботряс и охраняет камеру, установленную у обочины на треноге. Почти каждые выходные езжу по Серовскому тракту в Нижний Тагил — по 7-8 камер и более в ОДНУ СТОРОНУ, столько же — обратно! Почти всегда — скрытые за горками, за деревьями, кучами щебня, ограждениями и т.д. Нередко их специально ставят в зоне действия временных знаков 50 и 70. Практически с каждой поездки привожу по паре штрафов. Оплачиваю, конечно же. Внимание, вопрос. Какое это имеет отношение к безопасности дорожного движения?! Отличный бизнес-проект, респект авторам за выдумку и реализацию. Но это какое-то бесчеловечное людоедство и жадность».

Автоправозащитник Максим Едрышов отмечает, что перед нестационарными камерами предупреждающие знаки стоять не должны.

Конечно, незаконно наносить какие-то надписи на дорожное полотно. Многие водители считают, что знаки должны быть. Вот кто-то и реализовал эту идею. Вообще, в таких надписях есть какой-то профилактический эффект, так как большинство водителей снизят скорость.