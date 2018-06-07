Минмолодежи Дагестана объявило конкурс на лучшую социальную рекламу

В конкурсе задействованы три номинации:

• Профилактика ДТП;

• Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма;

• Профилактика ВИЧ/СПИД.

К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет. Конкурсантам необходимо подготовить видеоролик социального характера. Лучшую работу будут выбирать в два этапа: отборочный и оценочный.

Работы должны быть креативны, лаконичны, доступны и соответствовать Федеральному закону от 13 марта № 38-ФЗ «О рекламе». Кроме того, в рекламе не должно быть скрытой коммерческой рекламы.

«В связи с участившимися случаями ДТП на дорогах республики погибают молодые люди, дети, наши граждане. Для нас является долгом проводить мероприятия, направленные на недопущение совершения дорожно-транспортных происшествий. Ввиду этого один из ключевых факторов воздействия на молодежь являются видеоролики. Таким образом Минмолодежи был запущен данный конкурс для выявления талантливой молодежи и профилактики ДТП», — поделился начальник отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Юсуп Гусейнов.

«Хронометраж видеороликов должен быть не менее 15 секунд и не более 60. Дирекция конкурса оставляет за собой право принять на конкурс видеоролики с хронометражем больше 60 секунд, при условии, что это обусловлено сюжетом», — говорят организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо направить заполненную анкету участника и авторскую работу на электронный адрес: oppip.minmol@yandex.ru. Заявки принимаются до 23:59 часов 10 августа 2018 года.

Работы победителей будут направлены на Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд».

Итоги будут размещены на официальном сайте конкурса www.minmol.ru