Депутата Пузанова избили в автобусе

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»

На известного во Владимире депутата горсовета и общественного деятеля Валерия Пузанова совершено нападение. Об этом редакции «ТВ-МИГ» сообщил сам пострадавший.

Инцидент случился 2 июня около 20 часов в салоне автобуса 53-го маршрута (Оргтруд-Сновицы). То, что народный избранник ездит в общественном транспорте, вряд ли удивит владимирцев, интересующихся политикой. Как известно, Валерий — самый бедный депутат горсовета, а возможно и во всей России. Его месячный доход, судя по декларации, составляет всего 10 тысяч рублей в месяц.

По словам Пузанова, в автобусе очень нагло вела себя молодая пара — накаченный атлет и девица. От остановки «улица Погодина» до остановки «улица Мира» молодые люди, которые по свидетельству очевидцев находились в изрядном подпитии, приставали к кондуктору и оскорбляли пожилую женщину. Из мужчин в салоне был только депутат Пузанов, который не пожелал мириться с хамством.

Нарддеп сделал хулигану замечание и предупредил о том, что законы запрещают в присутствии детей и женщин ругаться матом. Вмешательство Пузанова вызвало у хулигана лишь очередной приступ агрессии. Качок начал распускать руки.

Кондуктор позвонила мужу, который пообещал встретить автобус на остановке «Содышка». Водитель принял решение гнать до Содышки без остановок, однако на улице Горького один из малышей, присутствующих в салоне, залился ревом (видимо, ребенок испугался агрессивного качка). Водитель решил выпустить маму с ребенком на остановке «улица Гастелло». Здесь и произошла драка. Хулиган дважды ударил Валерия Пузанова в глаз и повалил депутата на пол. Тот, в свою очередь, крепко схватил молодого человека за куртку.

И все же хулигану удалось вырваться из цепких рук нардепа. Он выскочил в дверь и побежал.

— Заступиться за женщину было для меня делом чести, — прокомментировал Валерий Пузанов. — Я преследовал хулигана почти до гипермаркета «Ашан», но ему все-таки удалось скрыться. Сейчас его разыскивает полиция. Доследственную проверку проводит Следственный комитет . Поскольку речь идет о нападении на неприкосновенное лицо, вероятно, дело будет возбуждено сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Сам Валерий теперь ходит по городу в солнцезащитных очках — депутат стесняется синяков, оставшихся после драки. Из этого Пузанову даже пришлось пропустить встречу генерального секретаря FIFA Фатмы Самуры, которая побывала во Владимире, (на совещание Валерий был приглашен в качестве почетного президента клуба болельщиков владимирского «Торпедо»).

Любопытно, что хулиган в тот же день, спустя всего 2,5 часа после драки, выложил в социальных сетях фотографии Пузанова и кондуктора. По версии хулигана «скандал спровоцировала бабка». Валерия он называет «быдлом, который махал красными корочками».

Конечно, откровения драчуна в социальных сетях только облегчат правоохранителям работу. Если верить данным, указанным на страничке молодого человека, его зовут Роман, он 1985 года рождения. Любит фотографироваться с бейсбольной битой в руках.

По данным полиции Роман проживает в Добром. Ведется розыск.

Мы будем следить за развитием событий.