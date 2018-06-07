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Пенсионер проломил голову в петербургском метро
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Пенсионер проломил голову в петербургском метро 

360tv.ru 1 час назад
6 июня в Санкт‐Петербурге 66‐летний пьяный житель Кировска (Ленинградская область) упал с лестницы на станции метро «Новочеркасская» и проломил себе голову. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на «Оперативное прикрытие».
Врачи Александровской больницы также диагностировали у пострадавшего лицевые ушибы, перелом челюсти и черепно-мозговую травму. Его состояние оценивают как тяжелое.
4 июня житель Санкт‐Петербурга сломал нос 39‐летнего соседу с верхнего этажа за то, что тот не реагировал на просьбы не шуметь в позднее время.
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