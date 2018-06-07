Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили решение проблемы нелегальных такси

В мероприятиях приняли участие Председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко , руководители двух комитетов областного парламента — по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина и по экономической политике и собственности Денис Долженко, депутат комитета по регламенту и депутатской деятельности Георгий Шевцов

Вологодские парламентарии вынесли на рассмотрение коллег три законодательные инициативы. Одна из них касается ужесточения наказания за нелегальные перевозки такси.

Как рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, идея разработки инициативы связана в том числе со статистикой ДТП:

«По вине нелегальных перевозчиков происходит большое количество происшествий, многие из них — с большим количеством жертв. Аварии происходят по всей стране, не только в Вологодской области. Мы видим, что зачастую водители работают на износ, не соблюдая режим труда и отдыха. Это значит, что сфера нуждается в законодательном регулировании».

Кроме того, нелегальный перевозчик «невидим» для налоговых органов , а технический осмотр транспорта зачастую не проводится должным образом. Действенной мерой по сокращению нелегальных перевозок может стать ужесточение ответственности за правонарушения в этой сфере. Депутаты предложили внести изменения в главу 12 Кодекса об административных правонарушениях и отдельный состав административного правонарушения для этой группы нарушителей. Если инициативу поддержат депутаты Государственной Думы , то за перевозку пассажиров и багажа без специального разрешения штраф для гражданина составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей, для юридических лиц — 500 тысяч рублей.

Депутаты Северо-Запада поддержали эту инициативу и приняли решение направить ее в Совет законодателей.