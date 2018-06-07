Ещё
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили решение проблемы нелегальных такси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили решение проблемы нелегальных такси 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В мероприятиях приняли участие Председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, руководители двух комитетов областного парламента — по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина и по экономической политике и собственности Денис Долженко, депутат комитета по регламенту и депутатской деятельности Георгий Шевцов.
Вологодские парламентарии вынесли на рассмотрение коллег три законодательные инициативы. Одна из них касается ужесточения наказания за нелегальные перевозки такси.
Как рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, идея разработки инициативы связана в том числе со статистикой ДТП:
«По вине нелегальных перевозчиков происходит большое количество происшествий, многие из них — с большим количеством жертв. Аварии происходят по всей стране, не только в Вологодской области. Мы видим, что зачастую водители работают на износ, не соблюдая режим труда и отдыха. Это значит, что сфера нуждается в законодательном регулировании».
Кроме того, нелегальный перевозчик «невидим» для налоговых органов, а технический осмотр транспорта зачастую не проводится должным образом. Действенной мерой по сокращению нелегальных перевозок может стать ужесточение ответственности за правонарушения в этой сфере. Депутаты предложили внести изменения в главу 12 Кодекса об административных правонарушениях и отдельный состав административного правонарушения для этой группы нарушителей. Если инициативу поддержат депутаты Государственной Думы, то за перевозку пассажиров и багажа без специального разрешения штраф для гражданина составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей, для юридических лиц — 500 тысяч рублей.
Депутаты Северо-Запада поддержали эту инициативу и приняли решение направить ее в Совет законодателей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Реконструкция Зиповского кольца стала причиной новых пробок в Краснодаре Тротуар в Ульяновске вымостили надгробными плитами После смерти женщины у входа в екатеринбургскую больницу возбуждено уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порнотакси угнали в Лондоне2
Протрезвел за 17 дней: как следователь отстоял права1
«Жигацаря» продают за 10 миллионов рублей
Проблема с бензином решена407
Кого не пустят на Крымский мост
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение