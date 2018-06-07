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Капремонт участка набережной Фонтанки в Петербурге завершен
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Капремонт участка набережной Фонтанки в Петербурге завершен 

АиФ Санкт-Петербург 34 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге завершен капитальный ремонт участка набережной реки Фонтанки от Обуховского моста до спуска у дома №112, передает пресс-служба КРТИ. Движение транспорта вновь открыто.
В ходе проведения работ дорожники отремонтировали спуск к реке, тротуар и перила вдоль стенки набережной, выполнили переустройство инженерных коммуникаций, соорудили новое свайное основание, ростверк и железобетонную стенку, а также обновили покрытие на участке. После этого территорию благоустроили, а на дорогу нанесли разметку с выделенной полосой для велосипедистов.
Напомним, работы на набережной Фонтанки начались еще в ноябре 2016 года.
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