В США мужчина едва не погиб от укуса отрубленной головы змеи

Житель Техаса Мило Сатклифф едва не погиб после того, как его укусила отрезанная голова гремучей змеи, обнаруженной на приусадебном участке.

Как сообщает Mirror со ссылкой на супругу пострадавшего — Дженнифер Сатклифф, ее супруг увидел полутораметровую змею во время работ в саду.

Когда животное подползло близко к мужчине, он обезглавил ее и понес закапывать останки. В это время отсеченная голова змеи внезапно укусила Мило Сатклиффа в руку.

Срезу же у мужчины начались судороги. Его супруга незамедлительно вызвала скорую, которая доставила пострадавшего с лечебное учреждение.

В больнице, где мужчина находится по сей день, ему за несколько дней сделали 26 уколов противоядия. В настоящее время состояния Мило Сатклиффа оценивается как стабильное, у него ослаблены функции почек, передает ВВС.