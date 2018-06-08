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В День России в Самаре ограничат движение транспорта
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В День России в Самаре ограничат движение транспорта 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: Волга Ньюс
С 15:00 до 23.00 перекроют движение:
по Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной;
по ул. Лесной от Северо-Восточной магистрали до Волжского проспекта;
по Волжскому проспекту от ул. Лесной до ул. Полевой;
по ул. Полевой от Волжского проспекта до ул. Ново-Садовой;
по ул. Осипенко от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
Также на вышеуказанных отрезках улиц с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 15:00 до 23:00 12 июня общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 11) будет следовать по скорректированной схеме.
Мэрия Самары обращает внимание жителей и гостей города на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.
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