В День России в Самаре ограничат движение транспорта

С 15:00 до 23.00 перекроют движение:

по Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной;

по ул. Лесной от Северо-Восточной магистрали до Волжского проспекта;

по Волжскому проспекту от ул. Лесной до ул. Полевой;

по ул. Полевой от Волжского проспекта до ул. Ново-Садовой;

по ул. Осипенко от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также на вышеуказанных отрезках улиц с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 15:00 до 23:00 12 июня общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 11) будет следовать по скорректированной схеме.

Мэрия Самары обращает внимание жителей и гостей города на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.