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В Екатеринбург возвращается глава «Спецавтобазы»
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В Екатеринбург возвращается глава «Спецавтобазы» 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге возвращается руководитель ЕМУП «Спецавтобаза». Нафик Фамиев пробыл в больнице Нижнего Новгорода с 26 мая, об этом сообщает в четверг, 7 июня, «АиФ-Урал».
В ближайшие выходные Нафик Фамиев — директор ЕМУП «Спецавтобаза» выпишется из больницы Нижнего Новгорода, где он находился с 26 мая. Его госпитализировали с Всероссийского съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами, об этом сообщает ЕАН. Издание пишет о том, что Фамиев вернется к управлению предприятием сразу после праздников.
Напомним, сегодня в мэрии Екатеринбурга прошло совещание с главами райадминистраций, на котором обсуждались вопросы борьбы с несанкционированными мусорными свалками. Чтобы предотвратить их образование, «Спецавтобаза», которую возглавляет Нафик Фамиев, информирует жителей садов и частного сектора о необходимости организовать вывоз твердых коммунальных отходов. В конце марта Нафик Фамиев рассказывал о том, что за вывоз ТКО горожане будут платить примерно 166 рублей ежемесячно. Кроме того, все полномочия в сфере обращения с такими отходами передадут региональным операторам.
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