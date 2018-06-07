400 авто на 1000 жителей: новый генплан Самары покажут жителям на публичных слушаниях

Специалисты подготовили новую версию генерального плана Самары. Вскоре его представят горожанам на публичных слушаниях. Об этом в четверг, 7 июня, на заседании круглого стола о безопасности дорожного движения в губдуме сообщил руководитель управления территориального планирования Минстроя Самарской области Вадим Чекмарёв.

— При подготовке материала для разработки генплана мы предлагали использовать для формирования предложений по развитию транспортной инфраструктуры и застройки расчет 400–420 машин на 1000 человек. Как правило, используется 350 авто на 1000 жителей. Но с учетом активного роста количества машин в регионе и в Самаре в частности этого недостаточно, — сказал Вадим Чекмарёв.

Новый проект генплана и правил застройки и землепользования (ПЗЗ) города обошелся бюджету Самары в 20 миллионов рублей. В документе обозначат границы территорий, представляющих историко-культурную, рекреационную, архитектурную ценность, для обеспечения их защиты.

Также проектировщики должны были определить, достаточно ли в Самаре детских садов, школ, поликлиник и других социальных учреждений. Входит в техзадание и разработка предложений по озеленению города, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройства города.