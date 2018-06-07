«Врачи не вправе были выходить»: почему умиравшей возле больницы екатеринбурженке никто не помог

В ночь со вторника на среду на Эльмаше рядом с больницей № 23 умерла тяжелобольная женщина. Ей пытались помочь прохожие: они сбегали до стационара и сообщили о том, что на улице человеку стало плохо. Но сотрудники отделения на просьбы очевидцев ответили, что у них хватает своей работы. Позже к женщине приехала бригада скорой помощи, но к этому моменту она уже скончалась.

Поведение медперсонала вызвало возмущение у многих жителей Екатеринбурга. Эту историю мгновенно подхватили СМИ, в том числе — федеральные. На скандал отреагировали в различных ведомствах: Росздравнадзор прокуратура объявили о начале проверок, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Самыми активными, по традиции, оказались пользователи соцсетей, многие из которых обвинили медиков больницы № 23 в бездушии. На условиях анонимности мы поговорили с врачом, который прокомментировал действия медиков в ту ночь.

— Врачам настойчиво говорили, что рядом умирает человек. Они обязаны были прийти на помощь?

— Поймите, ключевой момент в том, что врачи стационара не вправе покидать территорию больницы во время своих дежурств. У них много своих пациентов. К примеру, у врачей реанимации — тяжёлые! По своим инструкциям медики не обязаны были что-то предпринимать той ночью. Это не их задача. Даже если бы они решили бежать и помогать той женщине, сомневаюсь, что рядом были те, на кого можно переложить обязанности. Я работал дежурным несколько лет, и поверьте, бывали ситуации, что у нас не хватало рук даже на тех пациентов, которых привозили бригадами скорых. Я уж не говорю про пробежки за территорию больницы.

— В таком случае, что нужно было предпринять?

— Оказать квалифицированную помощь человеку на улице невозможно, и тем более — тяжёлому больному. Это под силу только бригаде скорой помощи, у которой под рукой есть всё необходимое. Немаловажно и то, что в скорой принимают решение, куда именно везти человека, в больницу какого профиля. Представляете, у пациента инфаркт, а его привозят в травматологию? И что дальше с ним делать?

— Но скорая в итоге не успела на помощь, женщина умерла. Было упущено время?

— Представим ситуацию: врач побежал оказывать помощь кому-то на улице, потому что об этом сообщили прохожие. В это время одному из пациентов внезапно становится плохо, а медика нет на месте! Разберём произошедшую ситуацию: действительно, до больницы было 50 или 100 метров. Так в том районе и до подстанции скорой помощи было совсем близко! Бригада на машине прибыла бы намного быстрее, чем врач со стационара. Во-первых, медик должен был бы предупредить персонал, прежде чем отлучиться, во-вторых, шёл бы пешком, в-третьих, заработал бы себе выговор от главного врача, поскольку нарушил правила.

Ещё раз обращу внимание на важный факт: если на улице лежит тяжёлый пациент, нужно заботиться о процедуре правильного оказания помощи. Нужно вызывать скорую, а не упирать на то, что до ближайшей больницы считанные метры. Я предположу, о чём могли думать той ночью медики 23-й больницы. Им сообщили, что на улице человеку стало плохо по неизвестной причине. Тромб, инсульт, ещё что-то?

— Как вы относитесь к тому, что на врачей 23-й больницы обрушилась такая критика после этого случая?

— Те люди, которые пришли с телефоном, вполне могли принести эту умирающую женщину в больницу. У них ведь тоже были руки и ноги, в конце концов! Они видели, что человеку плохо. Почему не помогли ей дойти до приёмного покоя? Я не припомню ни одного случая, когда медики бы просто бросили человека умирать. Быть такого не может. В больницах, особенно травматологических, задержаться на работе ради проверки ещё нескольких пациентов — обычное дело. Это наша бытовая реальность.

А вбегать с сотовыми телефонами в стационар и позорить врачей, не разбираясь в ситуации и специфике нашей профессии, это недопустимо. Это плод безнаказанности. Должна быть какая-то ответственность за подрыв авторитета врачей. Их называют бездушными за то, что они действуют по инструкциям.

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