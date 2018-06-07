Всесезонную тюбинг-горку установят в парке «Кузьминки-Люблино»

В парке «Кузьминки-Люблино» в июле появится всесезонная горка с подъемником для катания на тюбингах.

Планируется, что у горки, которая будет работать в течение всего года, появится три трассы для спуска на разной скорости. Общая протяженность трасс составит 260 метров. На верхней площадке будет установлена деревянная эстакада с зонами разгона разного наклона. Кроме того, горку оборудуют подъемным механизмом — ленточным траволатором.

Тендер по выбору подрядчика для установки конструкции объявлен администрацией парка. Заявки принимаются до 25 июня, итоги планируется подвести 28 июня.