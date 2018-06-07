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Всесезонную тюбинг-горку установят в парке «Кузьминки-Люблино»
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Всесезонную тюбинг-горку установят в парке «Кузьминки-Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
В парке «Кузьминки-Люблино» в июле появится всесезонная горка с подъемником для катания на тюбингах.
Планируется, что у горки, которая будет работать в течение всего года, появится три трассы для спуска на разной скорости. Общая протяженность трасс составит 260 метров. На верхней площадке будет установлена деревянная эстакада с зонами разгона разного наклона. Кроме того, горку оборудуют подъемным механизмом — ленточным траволатором.
Тендер по выбору подрядчика для установки конструкции объявлен администрацией парка. Заявки принимаются до 25 июня, итоги планируется подвести 28 июня.
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