В столице дополнительно выделят 37 автомобилей скорой помощи к чемпионату мира по футболу

В них установлено все необходимое оборудование для помощи пациенту по пути в больницу. Это система мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современный аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Также в автомобилях есть система «Автопульс» — новейшее оборудование для обеспечения искусственного кровообращения при остановке сердца.

По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, после проведения спортивных мероприятий все автомобили будут задействованы в обеспечении скорой и неотложной медицинской помощи в Москве. Также для медицинского персонала подготовлены специальная униформа, средства радиосвязи, оргтехника, укладки мобильных врачебно-сестринских бригад.

Во время турнира в медпунктах и мобильных бригадах будут дежурить более 320 специалистов. В городских учреждениях создан неснижаемый резервный запас лекарств и медицинских изделий, донорской крови и ее компонентов. Это сделано в соответствии с требованиями FIFA и порядком, утвержденным Минздравом России

Фото: vestirama.ru