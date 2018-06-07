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В столице дополнительно выделят 37 автомобилей скорой помощи к чемпионату мира по футболу
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В столице дополнительно выделят 37 автомобилей скорой помощи к чемпионату мира по футболу 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
В них установлено все необходимое оборудование для помощи пациенту по пути в больницу. Это система мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современный аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Также в автомобилях есть система «Автопульс» — новейшее оборудование для обеспечения искусственного кровообращения при остановке сердца.
По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, после проведения спортивных мероприятий все автомобили будут задействованы в обеспечении скорой и неотложной медицинской помощи в Москве. Также для медицинского персонала подготовлены специальная униформа, средства радиосвязи, оргтехника, укладки мобильных врачебно-сестринских бригад.
Во время турнира в медпунктах и мобильных бригадах будут дежурить более 320 специалистов. В городских учреждениях создан неснижаемый резервный запас лекарств и медицинских изделий, донорской крови и ее компонентов. Это сделано в соответствии с требованиями FIFA и порядком, утвержденным Минздравом России.
Фото: vestirama.ru
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