Чем опасны посудомоечные машины

Как женщине прожить без посудомоечной машины? Счастливые ее обладательницы представить это уже не в состоянии. А те, у кого ее нет, вынуждены сдержанно лукавить: да ладно: жили веками без них и сейчас проживем. Однако посудомоечные машины продолжают «захватывать» наши жилища. Недалек тот день, как без них будет немыслимо обходиться, как, к примеру, без холодильника или стиральной машины.

В то же время на Западе сформировалось целое сообщество противников посудомоечных машин. Их главный аргумент против: после мытья посуды в посудомоечной машине на тарелках и чашках остается моющее средство, которое потом попадает в организм человека и наносит непоправимый вред.

Этому есть научное подтверждение. Швейцарский журнал Pediatrics поделился исследованиями, которые утверждают, что дети в домах и квартирах с посудомоечной машиной чаще болеют астмой и сезонной аллергией. К такому выводу ученые пришли после обследования более тысячи детей и бесед с их родителями на предмет способа мытья посуды. Выяснилось, что в квартирах, где посуду моет машина, бронхиальная астма у детей встречается чаще на 5,6 процента, атопический дерматит — на 15 процентов, а аллергия ежегодно стабильно растет.

Способствуют всему этому, по мнению авторов, ПАВы — поверхностно-активные вещества. Без них сегодня посуда не моется ни в ручную, ни в машине. К вредным химическим веществам добавляется не менее вредный хлор из водопроводной воды. Вкупе они способствуют воспалению слизистых рта и пищевода, хроническому кашлю, бронхиту и пневмонии, ослаблению иммунитета.

Это не единственная причина, по которой стоит сторониться машин для мытья посуды. Журнал Medical Mycology, издаваемый в Оксфордском университете, опубликовал данные исследования смывов из посудомоечных машин. Выяснилось, что из почти 160 машин в 28 нашли несколько видов грибка, способных вызывать грибковые инфекции. Каждый из грибков хорошо размножается при достаточно высокой температуре, влажности и наличии щелочной среды, — всего того, что как раз и обеспечивает посудомоечная машина.

Особенно любит грибок обосновываться между дверцей и уплотнителем. Причем появляется он там через непродолжительное время после начала эксплуатации машины. Это установили в университете Любляны. По данным сотрудников этого учебного заведения, которые обследовали посудомоечные машины из 101 города на шести континентах, в 67 процентах машин между дверцей и уплотнителем обнаружены Exophiala dermatitidis и Е. Phaeomuriformis — черные дрожжи, образующие целые колонии. И чем больше такая колония, тем менее она уязвима для всевозможных моющих средств. Более того, после мытья посуды в такой машине, черные дрожжи обнаруживаются в большом количестве на вымытой посуде, откуда они благополучно кочуют в печень человека.

Врачи и производители посудомоечных машин дают несколько советов, как обезопасить себя от грибков в посудомоечной машине. Во-первых, после мытья посуды необходимо машину оставлять открытой — грибок не выносит сухую среду. Во-вторых, периодически мыть ее изнутри и отдельные ее части, а особенно корзины для посуды. В третьих, периодически менять фильтры в трубах с водой. Если вода жесткая, они быстро забиваются.

Не надо экономить воду при мытье посуды. Если вы выставляете экономный режим, то экономия происходит за счет полоскания. То есть, на стенках посуды остается еще больше моющих средств. Напротив, самым правильным будет задействовать режим двойного, или усиленного полоскания.

Чем лучше вы будете ухаживать за свой помощницей, тем меньше неприятностей вам грозит.

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