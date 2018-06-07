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Около ж/д вокзала выделят полосу для общественного транспорта
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Около ж/д вокзала выделят полосу для общественного транспорта 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Во время чемпионата мира по футболу на площади около железнодорожного вокзала и на прилегающих улицах остановка и стоянка машин будет запрещена. Общественный транспорт пустят по специально выделенным полосам. Об этом в четверг, 7 июня, на заседании круглого стола в губдуме сообщил начальник отдела дорожной инспекции регионального управления ГИБДД Роман Саидов.
— Движение будет организовано с учетом работы шаттлов. Личный транспорт горожане смогут бесплатно оставлять на парковке торгового центра «Гудок», — сказал Роман Саидов.
В районе железнодорожного вокзала будет действовать следующая схема движения автобусов:
№ 34, 240 вместо Арцыбушевской и Красноармейской проследуют по Мичурина, Чкалова, Агибалова (обратно по Спортивной), Льва Толстого;
№ 53, 226 вместо Красноармейской — по Урицкого, Агибалова (обратно по Спортивной), Льва Толстого;
№ 11 вместо Красноармейской — по Льва Толстого;
№ 13, 52, 56, 266 вместо Красноармейской — по Урицкого, Агибалова (обратно по Спортивной).
Дороги перекроют 14 июня в районе площади Куйбышева. 63.ru публиковал обновленные схемы ограничения движения и маршрутов общественного транспорта.
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