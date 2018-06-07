СК попросил помощи воронежцев в поисках пропавшего год назад предпринимателя 

Сергей Богданов занимался грузоперевозками. Белгородские следователи обратились к жителям Воронежской области с просьбой о помощи в поисках 42-летнего Сергея Богданова. Мужчина, занимавшийся грузоперевозками и поставлявший лекарства из Воронежа в Старый Оскол, пропал в ночь на 3 июля 2017 года, сообщила пресс-служба управления СКР по Воронежской области. Сергей уехал из дома на автомобиле «ГАЗ-270710», на котором и осуществлял перевозки. До сих пор ни предпринимателя, ни его фургона никто не видел.
Сергею Богданову на вид 40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, тёмно-русые волосы средней длины. В день исчезновения был в тёмных спортивных штанах и куртке.
Автомобиль «ГАЗ-270710» — «Газель» с термобудкой — в кузове белого цвета, знак «Е 133 СК 31» (в настоящее время номера могут быть заменены, либо отсутствовать). Оснащена газобаллонным оборудованием. В задней части (на дверях термобудки) синей/сине-зеленой краской продублирован государственный регистрационный знак. На левой стороне термобудки имеется дополнительная металлическая полоса — элемент конструкции. Крышка капота оборудована дефлектором-накладкой. Всех, кто видел Сергея или его машину, попросили незамедлительно звонить по телефонам: 8 (4725) 44 54 44 и 8 910 369 94 37. Екатерина Трещикова Фото предоставлено СУ СК