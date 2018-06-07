Ещё
СК попросил помощи воронежцев в поисках пропавшего год назад предпринимателя
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК попросил помощи воронежцев в поисках пропавшего год назад предпринимателя 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Сергей Богданов занимался грузоперевозками. Белгородские следователи обратились к жителям Воронежской области с просьбой о помощи в поисках 42-летнего Сергея Богданова. Мужчина, занимавшийся грузоперевозками и поставлявший лекарства из Воронежа в Старый Оскол, пропал в ночь на 3 июля 2017 года, сообщила пресс-служба управления СКР по Воронежской области. Сергей уехал из дома на автомобиле «ГАЗ-270710», на котором и осуществлял перевозки. До сих пор ни предпринимателя, ни его фургона никто не видел.
Сергею Богданову на вид 40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, тёмно-русые волосы средней длины. В день исчезновения был в тёмных спортивных штанах и куртке.
Автомобиль «ГАЗ-270710» — «Газель» с термобудкой — в кузове белого цвета, знак «Е 133 СК 31» (в настоящее время номера могут быть заменены, либо отсутствовать). Оснащена газобаллонным оборудованием. В задней части (на дверях термобудки) синей/сине-зеленой краской продублирован государственный регистрационный знак. На левой стороне термобудки имеется дополнительная металлическая полоса — элемент конструкции. Крышка капота оборудована дефлектором-накладкой. Всех, кто видел Сергея или его машину, попросили незамедлительно звонить по телефонам: 8 (4725) 44 54 44 и 8 910 369 94 37. Екатерина Трещикова Фото предоставлено СУ СК
Вести Воронеж: последние новости
Воронежские правоохранители и активисты устроили флешмоб в честь 300-летия полиции Новый европротокол и блокировка мобильных номеров. Что изменится для россиян с июня Воронежцы пожаловались на отсутствие павильона на остановке в Сомово
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин21
Порнотакси угнали в Лондоне3
Путин высказался о плате за Крымский мост
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости Компании
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение