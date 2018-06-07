СК попросил помощи воронежцев в поисках пропавшего год назад предпринимателя

Сергей Богданов занимался грузоперевозками. Белгородские следователи обратились к жителям Воронежской области с просьбой о помощи в поисках 42-летнего Сергея Богданова. Мужчина, занимавшийся грузоперевозками и поставлявший лекарства из Воронежа в Старый Оскол, пропал в ночь на 3 июля 2017 года, сообщила пресс-служба управления СКР по Воронежской области. Сергей уехал из дома на автомобиле «ГАЗ-270710», на котором и осуществлял перевозки. До сих пор ни предпринимателя, ни его фургона никто не видел.

Сергею Богданову на вид 40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, тёмно-русые волосы средней длины. В день исчезновения был в тёмных спортивных штанах и куртке.