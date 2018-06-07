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Власти объяснили причину разрушения дорог фурами в этом сезоне
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Власти объяснили причину разрушения дорог фурами в этом сезоне 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Власти объяснили, почему в этом году никто не контролирует вес груза, который перевозят фуры. Областным дорогам нанесён ущерб в размере 500 миллионов рублей из-за сокращения штата в ГИБДД.
«На территории Новосибирской области до недавнего времени весогабаритный контроль за сохранностью дорожной сети Новосибирской области обеспечивался, в том числе, посредством работы 3 передвижных постов весового контроля, укомплектованных необходимым техническим и весоизмерительным оборудованием», — объяснили в пресс-службе областного правительства.
Однако, как объяснили в правительстве, в июле прошлого года на совещании у временно исполняющего обязанности министра внутренних дел РФ Горового специалисты решили «оптимизировать работу инспекторского состава». То есть, в этом году у сотрудников ГИБДД не было обязанности контролировать вес фур на дорогах.
Отсутствие передвижных пунктов весового контроля на территориальных дорогах, по информации ТУАД, стало причиной бесконтрольного проезда фур. В итоге ущерб составил полмиллиарда рублей.
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