Депутаты городской думы оценили готовность больницы имени Пирогова к ЧМ-2018

Геннадий Гридасов отметил, что в учреждении при проведении ремонта учтены все международные стандарты оказания медицинской помощи. «Сегодня мы сформировали хорошее медицинское наследие, которым самарцы будут пользоваться в дальнейшем», — заявил он.

Александр Вавилов рассказал, что на территории больницы проведено комплексное благоустройство: проведен спил 120 деревьев, на их месте высажено 80 новых; установлено примерно сто камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Шлагбаумы оснащены специальными считывающими устройствами автомобильных номеров. Для сотрудников больницы сделан отдельный въезд на территорию.

Преобразился и проезд к приемному отделению. Раньше к нему могла подъехать только одна карета «скорой», сегодня он вмещает четыре автомобиля. Само здание было капитально отремонтировано — впервые за несколько десятков лет. Заменены электросети, установлены новые современные лифты.

В приемном отделении пациентов встречают сотрудники так называемой открытой регистратуры. Здесь же находится одна из палат противошоковой терапии, где оказывается медицинская помощь экстренно поступившим больным. Всего таких палат в отделении две. Рядом со второй палатой расположился кабинет компьютерной томографии. Такое соседство позволяет максимально оперативно провести экстренную диагностику больного.

В приемном отделении оборудовано шесть смотровых кабинетов, каждый из которых оборудован для специалистов разного профиля. Для иностранных гостей и болельщиков подготовлены палаты круглосуточного стационара.