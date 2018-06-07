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Депутаты городской думы оценили готовность больницы имени Пирогова к ЧМ-2018
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Депутаты городской думы оценили готовность больницы имени Пирогова к ЧМ-2018 

Волга Ньюс 29 минут назад
Геннадий Гридасов отметил, что в учреждении при проведении ремонта учтены все международные стандарты оказания медицинской помощи. «Сегодня мы сформировали хорошее медицинское наследие, которым самарцы будут пользоваться в дальнейшем», — заявил он.
Александр Вавилов рассказал, что на территории больницы проведено комплексное благоустройство: проведен спил 120 деревьев, на их месте высажено 80 новых; установлено примерно сто камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Шлагбаумы оснащены специальными считывающими устройствами автомобильных номеров. Для сотрудников больницы сделан отдельный въезд на территорию.
Преобразился и проезд к приемному отделению. Раньше к нему могла подъехать только одна карета «скорой», сегодня он вмещает четыре автомобиля. Само здание было капитально отремонтировано — впервые за несколько десятков лет. Заменены электросети, установлены новые современные лифты.
В приемном отделении пациентов встречают сотрудники так называемой открытой регистратуры. Здесь же находится одна из палат противошоковой терапии, где оказывается медицинская помощь экстренно поступившим больным. Всего таких палат в отделении две. Рядом со второй палатой расположился кабинет компьютерной томографии. Такое соседство позволяет максимально оперативно провести экстренную диагностику больного.
В приемном отделении оборудовано шесть смотровых кабинетов, каждый из которых оборудован для специалистов разного профиля. Для иностранных гостей и болельщиков подготовлены палаты круглосуточного стационара.
"Без сомнения, если с человеком что-либо случится, он получит в этой больнице профессиональную медицинскую помощь. Учреждение обеспечено всем необходимым — высокопрофессиональными кадрами и современной аппаратурой, — прокомментировал Алексей Дегтев. — Приедут люди из разных регионов и других стран. Как показал наш визит, больница готова к любым случаям. Важно, что вложения в это медицинское учреждение будут еще долго служить на благо горожан".
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