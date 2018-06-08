Во время ЧМ-2018 в больнице Пирогова откроется круглосуточный стационар

Ремонт в больнице Пирогова соответствует всем международным стандартам. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов в четверг, 7 июня, во время визита депутатов городской думы в медучреждение.

— Мы сформировали такое наследие, которым будут пользоваться жители города в дальнейшем, — пояснил руководитель ведомства.

По словам главврача больницы Александра Вавилова, подрядчики привели в порядок окружающую территорию. Им пришлось спилить 120 деревьев, но на их месте высадили 80 новых саженцев. Также рабочие установили более 100 камер внешнего и внутреннего наблюдения. Еще одно техническое нововведение — «умные» шлагбаумы. Они оснащены устройствами для считывания номеров автомобилей. Въезд на территорию медучреждения расширили. Теперь сюда могут одновременно заезжать четыре кареты скорой помощи. А приемное отделение разделили на три зоны: красная — для экстренных случаев, желтая — для пациентов с кровотечениями, переломами, инсультами, а зеленая — для тех, кто может самостоятельно передвигаться. Одновременно здесь смогут принимать более 70 пациентов.

Кроме внешней отделки, рабочие заменили и все внутренние коммуникации. Помимо замены электросетей, они установили новые лифты, оборудовали открытую регистратуру и палаты противошоковой терапии. Для специалистов разного профиля в приемном отделении есть шесть смотровых кабинетов. Специально для ЧМ-2018 подготовлены палаты круглосуточного стационара.