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Экстрим-шоу и ретро-автомобили: стала известна праздничная программа на 12 июня
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Экстрим-шоу и ретро-автомобили: стала известна праздничная программа на 12 июня 

76.ru 20 минут назад
Фото: 76.ru
Всё самое интересное в День России начнётся уже в 12 часов. В парке 1000-летия пройдут соревнования по скейтбордингу.
На площадке рядом с парком в 16.00 начнётся фестиваль «Ярославские гуляния», который продолжится концертом с участием коллективов города. После окончания концерта в 19.30 начнётся экстремальное вело-шоу. Оно продлится до 20.00. А до 23.00 будут выступать молодёжные кавер-группы. Они исполнят самые популярные песни.
— Одно из самых интересных событий дня: выставка ретро-автомобилей «Авто-ралли „Медведь“. Она будет проходить целый день с 16.00 до 23.00 возле парка 1000-летия, — рассказали в мэрии Ярославля.
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