Экстрим-шоу и ретро-автомобили: стала известна праздничная программа на 12 июня

Всё самое интересное в День России начнётся уже в 12 часов. В парке 1000-летия пройдут соревнования по скейтбордингу.

На площадке рядом с парком в 16.00 начнётся фестиваль «Ярославские гуляния», который продолжится концертом с участием коллективов города. После окончания концерта в 19.30 начнётся экстремальное вело-шоу. Оно продлится до 20.00. А до 23.00 будут выступать молодёжные кавер-группы. Они исполнят самые популярные песни.

— Одно из самых интересных событий дня: выставка ретро-автомобилей «Авто-ралли „Медведь“. Она будет проходить целый день с 16.00 до 23.00 возле парка 1000-летия, — рассказали в мэрии Ярославля.