Глaва упрaвы Еленa Макaрова встретилaсь с жителями рaйона

Глава управы района Якиманка Елена Макарова 6 июня провела встречу с жителями на тему: «О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе». Собрание состоялось в стенах Досугового клуба «Тос-Якиманка 1», который располагается по адресу: улица Большая Якиманка, дом 27.

На мероприятии присутствовали Елена Макарова — глава управы; Павел Кашеков -первый заместитель по вопросам ЖКХ; Ирина Кудинова -заместитель по работе с населением; Ирина Щепелева — заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг; Николай Раскин — заместитель начальника ОМВД района Якиманка и представители ГБУ «Жилищник».

В начале встречи Елена Макарова обратилась к присутствующим с вступительным словом по озвученным выше темам.

После ее речи зачитал доклад Павел Кашеков. Он сообщил, что в районе регулярно проводятся проверки на предмет выявления стоянки брошенного и разукомплектованного транспорта. В осмотре участвуют сотрудники Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации и представители Управления внутренних дел. Павел Кашеков отметил, что сейчас уже создана районная комиссия по этим вопросам.

Первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщил, что за 2017 год выявлено 12 случаев брошенного и разукомплектованного транспорта на территории района. Шесть автомобилей отправили на специальную стоянку, а остальные были приведены в порядок владельцами. По трем единицам был суд, две машины утилизировали, а по одному транспортному средству судебный процесс еще продолжается.

Павел Кашеков отметил, что в 2018 году на территории района выявлено четыре случая стоянки брошенного и разукомплектованного транспорта. Три автомобиля приведены в порядок, по одному — процесс продолжается.

После докладов каждый желающий смог задать вопрос главе управы. Все обращения внесены в протокол и взяты на контроль.