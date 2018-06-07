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Lamborghini открыла автосалон на Западе Москвы
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Lamborghini открыла автосалон на Западе Москвы 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
На днях состоялось официальное открытие нового шоу-рума Lamborghini Москва Запад. Что это: пир во время чумы или конец экономического кризиса в России? Ни то, ни другое. Просто в связи с появлением нового кроссовера Urus в модельной линейке Lamborghini российский рынок стал вдруг весьма интересен для итальянской компании, выпускающей штучные дорогущие спорткары. Ведь у нас, несмотря на продолжающиеся экономические трудности, довольно бойко расходятся фешенебельные автомобили с нескромным ценником. А если это будет еще и кроссовер, тогда и вовсе впору записываться в очередь.
На церемонии открытия председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали сказал: «Мы продолжаем расширение дилерской сети для укрепления позиций бренда в важных для компании регионах в связи с запуском Lamborghini Urus. С выходом этой модели Россия приобрела статус одного из ключевых рынков на глобальном уровне, и я очень рад лично присутствовать на открытии. Новый шоурум соответствует всем стандартам качества и позволяет обеспечить для наших клиентов высочайший уровень сервиса и технического обслуживания».
Дилерский центр будет осуществлять продажу не только новых Lamborghini, но и подержанных. Кроме того, клиентам предложат эксклюзивные программы по страхованию и лизингу.
Надо отметить, что в рамках открытия нового шоу-рума состоялась российская премьера спортивной версии Huracán Super Trofeo EVO.
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