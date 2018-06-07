Ленобласть готова снизить налог на газомоторный транспорт

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко инициировал подготовку законопроекта о снижении вдвое налоговой ставки для машин и автобусов, работающих на природном газе.

Также область готова частично финансировать транспортным компаниям из средств регионального бюджета т приобретение автобусов общественного транспорта на газомоторном топливе.