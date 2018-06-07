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Ленобласть готова снизить налог на газомоторный транспорт
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Ленобласть готова снизить налог на газомоторный транспорт 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор 47 региона Александр Дрозденко инициировал подготовку законопроекта о снижении вдвое налоговой ставки для машин и автобусов, работающих на природном газе.
Также область готова частично финансировать транспортным компаниям из средств регионального бюджета т приобретение автобусов общественного транспорта на газомоторном топливе.
Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают 80 современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют четыре заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском и Тосненском районах. В 2018 году такие заправки начнут работать в Кингисеппе и Сосновом Бору, далее сеть планирует охватить и остальные районы. Плюс, как уже ранее писал ivbg.ru, «Газпром» планирует построить шесть автомобильных газовых станций в Ленобласти к 2020 году.
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