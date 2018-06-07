Ещё
Обнаженная женщина удивила жителей Домодедово
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаженная женщина удивила жителей Домодедово 

Свободная пресса 33 минуты назад
В подмосковном Домодедово обнаженная женщина гуляла по городу.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», женщина шествовала с серьезным выражением лица.
«Прохожие были в недоумении, кого-то это позабавило. Некоторые начали сигналить из машины», — рассказала свидетельница происшествия.
По словам очевидцев, женщина шла очень быстро, поэтому ее трудно было догнать. Кто-то попытался заговорить с ней, но она ничего не ответила и скрылась в подворотне.
Новости по теме: Обнаженная поклонница йоги покорила Instagram
Свободная пресса: последние новости
Российский космонавт показал, как выглядит Крымский мост из космоса Глава Центробанка: снижение акцизов на топливо не приведет к падению цен на бензин ФАС выдала предупреждение «Роснефти» из-за роста цен на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин112
Порнотакси угнали в Лондоне3
Путин высказался о плате за Крымский мост1
ПДД в России вновь изменят
Кого не пустят на Крымский мост
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости Компании
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение