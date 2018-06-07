Обнаженная женщина удивила жителей Домодедово

В подмосковном Домодедово обнаженная женщина гуляла по городу.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», женщина шествовала с серьезным выражением лица.

«Прохожие были в недоумении, кого-то это позабавило. Некоторые начали сигналить из машины», — рассказала свидетельница происшествия.

По словам очевидцев, женщина шла очень быстро, поэтому ее трудно было догнать. Кто-то попытался заговорить с ней, но она ничего не ответила и скрылась в подворотне.

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