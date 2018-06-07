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Слон сбежал из цирка в немецком Нойвиде
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Слон сбежал из цирка в немецком Нойвиде 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В немецком городе Нойвид на юго-западе Германии слону по имени Кения удалось вырваться из цирка, прорвав проволочное заграждение, и отправиться на прогулку по улицам.
Как сообщают местные СМИ, животное горожане заметили около 17:50 в среду 6 июня и сообщили в полицию. Особо храбрые не побоялись близко подойти к гиганту и снять его на видео. Слон успел пройти не меньше километра, прежде чем его нагнал служитель цирка и увел в вольер. Для этого пришлось перекрыть автомобильное движение на улицах. В результате инцидента никто не пострадал.
Буквально на днях Пятый канал сообщал, что два льва, два тигра, ягуар и медведь выбрались за пределы национального парка Айфель в Германии.
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