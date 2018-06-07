Слон сбежал из цирка в немецком Нойвиде

В немецком городе Нойвид на юго-западе Германии слону по имени Кения удалось вырваться из цирка, прорвав проволочное заграждение, и отправиться на прогулку по улицам.

Как сообщают местные СМИ, животное горожане заметили около 17:50 в среду 6 июня и сообщили в полицию. Особо храбрые не побоялись близко подойти к гиганту и снять его на видео. Слон успел пройти не меньше километра, прежде чем его нагнал служитель цирка и увел в вольер. Для этого пришлось перекрыть автомобильное движение на улицах. В результате инцидента никто не пострадал.