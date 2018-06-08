Реальные разговоры людей, которые поражают своей глупостью. Это бесценно!

ИДИОТ 1. Моя дочь и я пошли в Макдональдс и я дал кассиру 5 $. Примечание: Наш счет был 4.25$, поэтому я передал ей 25С. Она сказала: «Вы дали мне слишком много денег.» Я ответил: «Да, я знаю, но таким образом, Вы можете просто дать мне доллар сдачи без монет.» Она вздохнула и пошла за менеджером, который попросил меня повторить мою просьбу. Я повторил, и он вручил мне обратно 25С, и сказал: ‘Мы сожалеем, но мы не делаем такого рода операции. ’ Затем кассир дал мне сдачи 75 центов. Нет слов!

ИДИОТ 2. У нас была поломана дверь гаража. Ремонтник сказал, что одной из наших проблем было то, что у нас был слабый подъемный механизм. Минуту подумав, я сказал, что у нас был самый мощный подъемный механизм на то время, 1/2 лошадиных сил. Он покачал головой и сказал: «Вам необходимо 1/4 лошадиных сил». Я ответил, что 1/2 больше, чем ¼, а он сказал: «Нееет, это не так. Четыре больше, чем два!» Мы больше никогда не вызывали этого мастера.

ИДИОТ 3. Я живу в сельской местности. У нас недавно появилась новая соседка, которая позвонила в местный отдел полиции и просила, чтобы они убрали знак «ВОМБАТ» на пересечении дорог не далеко от ее дома. Причина: «Слишком много вомбатов попадает под автомобили! Я не думаю, что это хорошее место для них, чтобы устанавливать там знак.»

ИДИОТ 4. Я был в аэропорту, когда сотрудник аэропорта спросил: «Кто-нибудь что-нибудь положил в ваш багаж без вашего ведома?» На что я ответил: «Если это было без моего ведома, как я могу знать?» Он понимающе улыбнулся и кивнул.

ИДИОТ 5. Пешеходный светофор на углу пищит, когда будет безопасно переходить улицу. Я переходил дорогу с моей коллегой ‘весьма интеллектуальной’, как я думал. Она спросила, не знаю ли я для чего этот сигнал? Я объяснил, что это сигнал для слепых людей, когда загорается свет. В ужасе, она ответила, что слепые люди делают за рулем?!’ Она является государственным служащим. Это шок!

ИДИОТ 6. Когда мой муж и я приехали в автосалон, чтобы забрать автомобиль после сервиса, нам сказали, что ключи были заперты внутри. Мы пошли в отдел обслуживания и обнаружили механика, который лихорадочно работал возле нашего авто, чтобы отпереть дверь со стороны водителя. Когда я посмотрела на пассажирскую дверь и инстинктивно попробовала ручку двери, то обнаружила, что она была открыта «Эй», — окликнула я механика, — «эта дверь открыта!» Его ответ: «Я знаю. Я уже ее открыл, теперь осталась эта.»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Они ходят среди нас, они размножаются, и их голоса везде. У Вас есть 2 варианта… проигнорировать это или отправить своим друзьям, чтобы и они улыбнулись сегодня!