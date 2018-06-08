Обыски, наркотики и взятки на миллион. Пугающие истории о посте ДПС на трассе «Дон»

Водители в соцсетях массово жалуются на обыски автомобилей на постах ДПС на трассе М4 «Дон» в Краснодарском крае. Некоторые пишут, что им пытались подкинуть наркотики.

Особенно на слуху пост ДПС в и без того печально известной Кущевке, рядом с хутором Цукерова Балка. В социальных сетях полно историй, когда водители теряли по 40 минут: доскональный обыск плюс медицинское освидетельствование. Некоторые рассказывали, что людям подкидывали наркотик, после чего вымогали взятку в 300 тысяч рублей на месте и около миллиона уже в местном суде. Напоминает историю из 90-х, сразу вспоминается сцена из фильма «Бумер»: «А что это у нас в газете? На зеленый чай похоже».

Попадаются в основном москвичи и петербуржцы, которые едут по трассе «Дон» на летние курорты. Водитель Андрей из Москвы столкнулся с негостеприимными сотрудниками, когда ехал на отдых с женой:

«Остановили на посту, начали как бы жестить — открывайте багажник, понятых не предоставили, в бардачке все перерыли. В сумку жены даже залезли, посмотрели там чуть ли ни каждую прокладку. Никакие мои доводы вообще даже не рассматривались, объяснения, почему остановили и на каком основании, тем более».

Сотрудники ДПС ищут вполне конкретные вещи, говорит столкнувшийся с ними несколько лет назад водитель Евгений из Петербурга:

«Стопанули, тут начинается уже это «вежливое» общение. Говорю: «Здравствуйте». Он такой: «Ха, здорово! Куда едем?» Я говорю: «Отдыхать». — «А че такой бледный?» Я говорю: «Я не южанин, у нас солнца не бывает в Питере». — «А ты случайно план не куришь?» — «Нет, не курю». — «Употреблял что-нибудь?» — «Нет, не употреблял». Потом он задал вообще гениальный вопрос: «А жена у тебя употребляет?»

Подобных историй в интернете огромное количество, некоторые из них датируются 2001-2002 годами. Создается впечатление, что Кущевский пост, он же Цукерова Балка, всегда работал по подобной схеме.

В ситуацию с обыском попал и координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов . Его машину и всех пассажиров тщательно обыскали. Как утверждает сам Петр, если бы они не снимали весь процесс общения с сотрудниками на камеры, то им могли бы что-то подкинуть. Он предполагает, что Кущевский районный суд может быть в сговоре с сотрудниками ГИБДД:

Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок» «Мы проверили вообще статистику по Кущевскому районному суду и увидели, что доля уголовных дел по наркотическим статьям по 228 статье части 1-й, части 2-й, составляет аномально большую долю уголовных дел, рассматриваемых в этом суде».

Девять из десяти дел по 228-й статье приходят как раз именно с того самого поста ДПС. Эксперты советуют непременно требовать понятых при досмотре автомобиля и снимать весь процесс на мобильные телефоны, желательно на несколько, чтобы избежать проблем.

Москвич Александр регулярно проезжает этот пост и считает, что просто нужно быть вежливым и тогда не возникнет проблем:

«Сотрудники всегда вежливые, с ними никогда проблем не возникало, все всегда происходит адекватно, хорошо и без проблем. Они просят пройти с ними на пост, ты проходишь, тебе дают стаканчик, ты туда мочишься, дальше они при тебе вскрывают пакет с тестером, он туда опускается. Дальше идет какая-то реакция, тебе говорят «Счастливого пути», и ты едешь дальше. Самое долгое, что я когда-либо терял на этом посту, было минут, может быть, 15».

Активисты уже передали руководству ГИБДД всю информацию по работе кущевских сотрудников. С открытием Крымского моста автомобилистов на трассе «Дон» прибавится, и большинству из них придется проезжать через этот пост.