Что делать, если полицейский попросил на улице посмотреть ваш телефон

Дорогие друзья. Наша деятельная Дума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым лиц, способствующих распространению VPN, анонимайзеров и прочих булыжников цифрового пролетариата, будут штрафовать.

Возникает практический вопрос — как закон исполнять.

Сотрудники патрульно-постовой службы последнее время трактуют это так: «Дайте посмотреть ваш телефон, нет ли там фотографий с красными точками, или вот теперь VPN».

Вместе с тем патруль может только осмотреть телефон снаружи, снять чехол, посмотреть, что под ним — прочее охраняется Конституцией и процессуальным законом, образуя тайну переписки.

Предполагаю, что возможны злоупотребления со стороны отдельных сотрудников ППС, особенно в районе Арбата, чьи совместные с ГИБДД , вооружённые фонариками в глаза патрули в начале и конце Нового Арбата, а также при пресечении с Садовым кольцом, уже давно полюбились москвичам и гостям столицы.

Друзья, помните — прежде чем отдать телефон «посмотреть» полицейскому, не забудьте его выключить.

На просьбу включить поинтересуйтесь, законно ли это, на его взгляд, и что это — просьба или требование.

Ввиду неумолимо надвигающегося чемпионата мира я прошу вас быть особенно острожными, вступая в контакт с полицией — ожидаются массовые перегибы на местах.