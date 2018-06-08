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Что делать, если полицейский попросил на улице посмотреть ваш телефон
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Что делать, если полицейский попросил на улице посмотреть ваш телефон 

Ридус 1 час назад
Дорогие друзья. Наша деятельная Дума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым лиц, способствующих распространению VPN, анонимайзеров и прочих булыжников цифрового пролетариата, будут штрафовать.
Возникает практический вопрос — как закон исполнять.
Сотрудники патрульно-постовой службы последнее время трактуют это так: «Дайте посмотреть ваш телефон, нет ли там фотографий с красными точками, или вот теперь VPN».
Вместе с тем патруль может только осмотреть телефон снаружи, снять чехол, посмотреть, что под ним — прочее охраняется Конституцией и процессуальным законом, образуя тайну переписки.
Предполагаю, что возможны злоупотребления со стороны отдельных сотрудников ППС, особенно в районе Арбата, чьи совместные с ГИБДД, вооружённые фонариками в глаза патрули в начале и конце Нового Арбата, а также при пресечении с Садовым кольцом, уже давно полюбились москвичам и гостям столицы.
Друзья, помните — прежде чем отдать телефон «посмотреть» полицейскому, не забудьте его выключить.
На просьбу включить поинтересуйтесь, законно ли это, на его взгляд, и что это — просьба или требование.
Ввиду неумолимо надвигающегося чемпионата мира я прошу вас быть особенно острожными, вступая в контакт с полицией — ожидаются массовые перегибы на местах.
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