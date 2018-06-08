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На Камчатку до конца лета доставят две самоходные баржи для перевозки пассажиров и грузов
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На Камчатку до конца лета доставят две самоходные баржи для перевозки пассажиров и грузов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Две новые самоходные баржи, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов, доставят до конца августа на Камчатку. Сообщение об этом появилось в пятницу на сайте правительства края.
"Доставить баржи на Камчатку поставщик должен до конца августа 2018 года. Планируется, что первое время суда будут использоваться для работы на переправе в Усть-Камчатском районе. На период ремонта дизель-электрохода «Капитан Драбкин» на баржи ляжет основная нагрузка по доставке пассажиров и грузов через протоку Озерная. Впоследствии суда будут направлены для работы на переправах в Усть-Камчатский и Олюторский районы", — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова.
Сейчас баржи достраивают на Ливадийском и Славянском судоремонтных заводах в Приморском крае. Каждое судно предназначено для перевозки до 25 пассажиров, 38-40 тонн грузов и одного грузового автомобиля. Согласно техническому заданию, баржи длиной до 28,5 м и шириной до 8 м должны развивать скорость в 10 узлов.
В мае 2018 года министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края подписало еще один контракт на строительство двух барж на Находкинском судоремонтном заводе. Суда, предназначенные для перевозки 12 пассажиров и 20 тонн грузов, должны доставить на Камчатку к 1 апреля 2019 года. Строительство новых барж осуществляется в рамках реализации краевой госпрограммы по развитию транспортной системы.
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