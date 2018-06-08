На Камчатку до конца лета доставят две самоходные баржи для перевозки пассажиров и грузов

МОСКВА, 8 июня. / ТАСС /. Две новые самоходные баржи, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов, доставят до конца августа на Камчатку. Сообщение об этом появилось в пятницу на сайте правительства края.

"Доставить баржи на Камчатку поставщик должен до конца августа 2018 года. Планируется, что первое время суда будут использоваться для работы на переправе в Усть-Камчатском районе. На период ремонта дизель-электрохода «Капитан Драбкин» на баржи ляжет основная нагрузка по доставке пассажиров и грузов через протоку Озерная. Впоследствии суда будут направлены для работы на переправах в Усть-Камчатский и Олюторский районы", — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова

Сейчас баржи достраивают на Ливадийском и Славянском судоремонтных заводах в Приморском крае. Каждое судно предназначено для перевозки до 25 пассажиров, 38-40 тонн грузов и одного грузового автомобиля. Согласно техническому заданию, баржи длиной до 28,5 м и шириной до 8 м должны развивать скорость в 10 узлов.