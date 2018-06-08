«Угроза пенсионной системе». Почему молодежь не хочет копить?

Центробанк считает проблемой поведенческую модель «поколения Y» — тех, кто родились в 1980-2000-х годах. Регулятор увидел в ней угрозу для существующей пенсионной системы. Аналитики считают, что молодое поколение старается вкладывать свободные средства «в получение впечатлений, не всегда ориентированных на перспективу».

Кажется, так было всегда: молодежь сначала тратит, а потом, когда появляется семья, начинает копить и обрастать имуществом. Но эта модель теперь изменилась. Зачем покупать машину, если можно просто вызвать Uber или воспользоваться каршерингом? Можно взять велосипед на стоянке и оставить где придется, арендовать огромный букет роз и выложить в Instagram, чтобы все завидовали.

Покупать или арендовать квартиру — сложный вопрос: с одной стороны, недвижимость всегда считается неплохим вложением денег и подушкой безопасности, с другой стороны, владение несет много рисков, например, что дом не построят, или рядом появится свалка, или просто надоест там жить. Аренда дает свободу передвижения, и неслучайно есть даже сервис Roam, который предлагает заключить пожизненный договор аренды, и хоть каждую неделю можно жить в разных странах. Не копить, а пользоваться — это мировой тренд, рассказывает писатель, публицист Александр Генис

Александр Генис писатель, публицист «Вещи стали настолько временными, они настолько потеряли свое постоянство, что их не имеет смысла копить. Даже дорогие вещи, такие как квартира, машина, — все проще взять напрокат, чем купить. Автомобиль — это ведь страшная вещь. 90% времени машина стоит. Зачем вообще автомобиль, если он все время простаивает, жрет наши деньги и требует место? Попробуйте запарковать машину в Москве или Нью-Йорке. Меня поразило, что в Америке, в этой автомобильной стране, появилось первое поколение, которое не жаждет ездить на машине, не жаждет владеть машиной и даже не жаждет получать права. Вдруг выяснилось, что можно жить и без машины. Это абсолютная новость для Америки».

В том, что молодежь склонна не копить, а пользоваться, в Центробанке видят угрозу для пенсионной системы. Однако мало кто среди молодого поколения надеется на свою будущую пенсию, а постоянные крахи банков и скачки валют не способствуют желанию накопить. Но главное, что люди начинают жить по-другому: как говорил о новом поколении министр Максим Орешкин , важнее становится самореализация, а не материальное благополучие.

Сейчас в мире есть две конфликтующие друг с другом тенденции, считают социологи. Первая — это рост свободы человека, который берет больше ответственности на себя, но за других отвечать не хочет. И вторая — люди, которые остаются заложниками ситуации, надеются на государство и, вероятнее всего, будут пополнять ряды малообеспеченных слоев, говорит ведущий научный сотрудник Института социологии РАН , эксперт КГИ Александр Согомонов:

Александр Согомонов ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, эксперт КГИ «Две контрастирующие тенденции, показывающие нам, что в одну сторону входит очень богатая, преуспевающая часть общества, которая сама думает о своей старости, рядом с ними расположены небогатые, но самодостаточные, самозанятые, креативные, творческие люди, которые не полагаются на государство, серединки нет никакой, и в противоположность им образуется гигантская категория людей, которая зависит исключительно от государства».

Еще один ответ на вопрос, почему молодежь не стремится копить, нашелся у пользователей интернета. Один из самых частых комментариев к новости про документ Центробанка — «было бы что копить».