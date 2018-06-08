«Угроза пенсионной системе». Почему молодежь не хочет копить? 

Центробанк считает проблемой поведенческую модель «поколения Y» — тех, кто родились в 1980-2000-х годах. Регулятор увидел в ней угрозу для существующей пенсионной системы. Аналитики считают, что молодое поколение старается вкладывать свободные средства «в получение впечатлений, не всегда ориентированных на перспективу».
Кажется, так было всегда: молодежь сначала тратит, а потом, когда появляется семья, начинает копить и обрастать имуществом. Но эта модель теперь изменилась. Зачем покупать машину, если можно просто вызвать Uber или воспользоваться каршерингом? Можно взять велосипед на стоянке и оставить где придется, арендовать огромный букет роз и выложить в Instagram, чтобы все завидовали.
Покупать или арендовать квартиру — сложный вопрос: с одной стороны, недвижимость всегда считается неплохим вложением денег и подушкой безопасности, с другой стороны, владение несет много рисков, например, что дом не построят, или рядом появится свалка, или просто надоест там жить. Аренда дает свободу передвижения, и неслучайно есть даже сервис Roam, который предлагает заключить пожизненный договор аренды, и хоть каждую неделю можно жить в разных странах. Не копить, а пользоваться — это мировой тренд, рассказывает писатель, публицист Александр Генис:
Александр Генис писатель, публицист «Вещи стали настолько временными, они настолько потеряли свое постоянство, что их не имеет смысла копить. Даже дорогие вещи, такие как квартира, машина, — все проще взять напрокат, чем купить. Автомобиль — это ведь страшная вещь. 90% времени машина стоит. Зачем вообще автомобиль, если он все время простаивает, жрет наши деньги и требует место? Попробуйте запарковать машину в Москве или Нью-Йорке. Меня поразило, что в Америке, в этой автомобильной стране, появилось первое поколение, которое не жаждет ездить на машине, не жаждет владеть машиной и даже не жаждет получать права. Вдруг выяснилось, что можно жить и без машины. Это абсолютная новость для Америки».
В том, что молодежь склонна не копить, а пользоваться, в Центробанке видят угрозу для пенсионной системы. Однако мало кто среди молодого поколения надеется на свою будущую пенсию, а постоянные крахи банков и скачки валют не способствуют желанию накопить. Но главное, что люди начинают жить по-другому: как говорил о новом поколении министр Максим Орешкин, важнее становится самореализация, а не материальное благополучие.
Сейчас в мире есть две конфликтующие друг с другом тенденции, считают социологи. Первая — это рост свободы человека, который берет больше ответственности на себя, но за других отвечать не хочет. И вторая — люди, которые остаются заложниками ситуации, надеются на государство и, вероятнее всего, будут пополнять ряды малообеспеченных слоев, говорит ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, эксперт КГИ Александр Согомонов:
Александр Согомонов ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, эксперт КГИ «Две контрастирующие тенденции, показывающие нам, что в одну сторону входит очень богатая, преуспевающая часть общества, которая сама думает о своей старости, рядом с ними расположены небогатые, но самодостаточные, самозанятые, креативные, творческие люди, которые не полагаются на государство, серединки нет никакой, и в противоположность им образуется гигантская категория людей, которая зависит исключительно от государства».
Еще один ответ на вопрос, почему молодежь не стремится копить, нашелся у пользователей интернета. Один из самых частых комментариев к новости про документ Центробанка — «было бы что копить».