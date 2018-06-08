В Госдуме хотят запретить лишать велосипедистов автоправ за наезд на пешехода 

Депутаты ЛДПР во главе с вице‐спикером Государственной думы Игорем Лебедевым внесли законопроект, согласно которому велосипедистов нельзя будет лишить водительских прав за наезд на пешехода. Об этом сообщило РИА «Новости».
Авторами законопроекта также выступили глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, первый заместитель главы комитета по экономической политике Борис Пайкиным, заместитель главы комитета по информационной политике Андрей Свинцов, а также замглавы комитета по собственности Владимир Сысоев и первый замглавы комитета по регламенту Александр Курдюмов.
Проект закона уточняет формулировку соответствующей статьи КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) таким образом, чтобы меры ответственности распространялись на водителей транспортных средств, под которыми понимаются автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью более четырех киловатт, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и самоходные машины и транспортные средства, на управление которыми предоставляется специальное право.
Авторы поясняют, что, таким образом, ДТП с участием велосипедиста, инвалида на коляске с электроприводом или погонщика привлечь к административной ответственности и лишить водительских прав станет невозможным.
Велосипедист Артур Калинин, который отправился из Новосибирска в длительное путешествие на велосипеде, чтобы установить мировой рекорд, остановился в Омске. В городе, как рассказал мужчина «360», он намерен пробыть пару дней и подумывает о смене изначального маршрута. Калинин признался, что тяжелее всего было «взять и поехать». Согласно поданной им в Книгу рекордов России заявке велосипедист указал 4500 километров маршрута.