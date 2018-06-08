В Госдуме хотят запретить лишать велосипедистов автоправ за наезд на пешехода

Проект закона уточняет формулировку соответствующей статьи КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) таким образом, чтобы меры ответственности распространялись на водителей транспортных средств, под которыми понимаются автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью более четырех киловатт, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и самоходные машины и транспортные средства, на управление которыми предоставляется специальное право.

Авторы поясняют, что, таким образом, ДТП с участием велосипедиста, инвалида на коляске с электроприводом или погонщика привлечь к административной ответственности и лишить водительских прав станет невозможным.