Коммунальный мост в Перми открыли до 12 июня

Движение по Коммунальному мосту открыли до 12 июня. Работы на следующем участке начнутся после праздников.

Как рассказали в администрации Перми, подрядчик полностью выполнил все работы по замене асфальтового покрытия, защитного слоя и гидроизоляции. Поэтому было решено открыть движение на период празднования Дня города — с 9 по 12 июня.

Работы на мосту возобновят после праздников. Подрядная организация приступит к ремонту следующего участка — от середины до конца моста в направлении правобережья. Здесь тоже заменят асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.

Полностью отремонтировать мост планируют до 1 сентября.