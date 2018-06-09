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Коммунальный мост в Перми открыли до 12 июня
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Коммунальный мост в Перми открыли до 12 июня 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Движение по Коммунальному мосту открыли до 12 июня. Работы на следующем участке начнутся после праздников.
Как рассказали в администрации Перми, подрядчик полностью выполнил все работы по замене асфальтового покрытия, защитного слоя и гидроизоляции. Поэтому было решено открыть движение на период празднования Дня города — с 9 по 12 июня.
Работы на мосту возобновят после праздников. Подрядная организация приступит к ремонту следующего участка — от середины до конца моста в направлении правобережья. Здесь тоже заменят асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.
Полностью отремонтировать мост планируют до 1 сентября.
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