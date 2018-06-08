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Спасатели вынесли с 18-го этажа очень тяжёлого подростка с травмой ноги
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Спасатели вынесли с 18-го этажа очень тяжёлого подростка с травмой ноги 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Накануне вечером, 7 июня, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы помогли врачам донести подростка c большой массой тела до машины скорой помощи.
Мальчика вынесли с 18-го этажа одного из домов на улице Дуси Ковальчук.
«Проблемы с ногой — передвигаться самостоятельно не мог, перевозить надо было в лежачем положении. Врач так определил. Вес у него порядка 120-130 кг», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Подростка спасатели переносили на жёстком щите по лестничным маршам, сопроводили до больницы, а после переносили и в приёмном покое.
Дмитрий Фокин пояснил, что врачи скорой часто обращаются к спасателям, чтобы помочь с транспортировкой пациентов, так как в скорых нет санитаров, а местные жители невсегда помогают переносить больных.
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