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Улицу Водопьянова в Красноярске перекроют на выходные
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Улицу Водопьянова в Красноярске перекроют на выходные 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Улицу Водопьянова в Красноярске перекроют на участке между улицами Свеилогорской и 9 Мая с 23 часов 9 июня до 6 утра 13 июня. В это время там будут обустраивать ливневую канализацию.
Проезд будет закрыт и для личного, и для общественного транспорта: у автобусов № 8 и 99 временно изменится схема движения. Они пойдут по маршруту: ул. 9 Мая, ул. Урванцева, ул. Светлогорская, мкрн Северный в обоих направлениях. Остановка ул. Урванцева (Светлогорская) временно будет перенесена к дому 17а на ул. Светлогорской
13 июня автобусы пойдут по прежней схеме.
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