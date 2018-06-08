Улицу Водопьянова в Красноярске перекроют на выходные

Улицу Водопьянова в Красноярске перекроют на участке между улицами Свеилогорской и 9 Мая с 23 часов 9 июня до 6 утра 13 июня. В это время там будут обустраивать ливневую канализацию.

Проезд будет закрыт и для личного, и для общественного транспорта: у автобусов № 8 и 99 временно изменится схема движения. Они пойдут по маршруту: ул. 9 Мая, ул. Урванцева, ул. Светлогорская, мкрн Северный в обоих направлениях. Остановка ул. Урванцева (Светлогорская) временно будет перенесена к дому 17а на ул. Светлогорской

13 июня автобусы пойдут по прежней схеме.