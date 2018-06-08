Покупатель сгоревшего Peugeot требует компенсации от автодилера 

«Уважаемый Евгений Борисович, вы не хотите решить наш вопрос мирным путем, по человечески?» Эти слова адресованы господину Рубаненко, бывшему директору ООО «Патриот Авто кар» в Новосибирске. В 2014 году Дмитрий Кушнарев купил в этой компании фургон марки «Пежо» за 1 миллион 200 тысяч рублей. За полчаса машина сгорела, огонь уничтожил и соседний автомобиль, и гараж, и все постройки.
— Это все произошло в гарантийный срок эксплуатации автомобиля. Что-то с ней случилось, она стояла закрытая в гараже, — рассказывает потерпевший Дмитрий Кушнарев.
По словам Дмитрия, питание машины было выключено. Перед происшествием ее не эксплуатировали. В день, когда все случилось, дома были только родители жены.
Услышал только хлопок, когда баки начали взрываться в машинах. Когда я выскочил, все полностью было объято огнем, — рассказывает тесть Дмитрия Валерий Остапенко.
Из официального заключения судебной экспертизы федеральной противопожарной службы следует: первичное короткое замыкание произошло в электропроводке автомобиля «Пежо Боксер». Дмитрий предполагает, что электронику могли повредить еще в салоне.
— Они же установили нам стереосистему с камерой заднего вида, и у них же приобрели видеорегистратор, — говорит Дмитрий Кушнарев.
Однако спросить уже не с кого. Дилерский центр по адресу Аэропорт, 51/1 закрыли. Сегодня автомобили марки «Пежо» продают на Бердском шоссе. У автосалона почти такое же название — «Патриот авто», но уже без приставки «кар». Адвокат Дмитрия предполагает, что юридическое лицо могло просто переехать.
— Разного рода судебную корреспонденцию привозили сюда курьеры, и представитель «Патриот авто кар» принимал здесь данную корреспонденцию. То есть какой-то промежуток времени «Пежо авто кар» здесь фактически находился, — сообщила адвокат Юлия Шуваева.
Представитель «Патриот Авто» объяснил журналистам ОТС свое знакомство с господином Рубаненко. Тем самым директором, чья фирма является ответчиком в суде по делу о сгоревшем авто. Цитата «Это клиент компании, здесь он обслуживает свой автомобиль».
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