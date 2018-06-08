«Позвонила маме, сказала: я умираю»: уралочке во время операции случайно прокололи кишечник

— Я кричала от боли три дня подряд, а на меня ворчали медсестры, что я тут не одна-единственная, надо терпеть. Я теряла сознание, а мне совали под нос ватку с нашатырем, — вспоминает Юля. — Через три дня не выдержала, позвонила маме попрощаться, сказала: я умираю!

Юлия поступила в хирургическое отделение городской больницы Каменска-Уральского с острой болью и температурой 9 ноября 2017 года. Поставили диагноз — острый аппендицит. Операцию по удалению аппендицита делали щадящим лапароскопическим методом, с помощью небольших надрезов, все манипуляции — под контролем видеокамеры. Лапароскопия — метод современный, малотравматичный, после лапароскопического вмешательства не остается шрамов-швов и восстанавливается пациент очень быстро. Правда, успешность метода очень зависит от мастерства хирурга: есть риск повреждения внутренних органов. Увы, так и случилось.

Едва Юля отошла от наркоза в палате, у нее начались страшные боли. По ее словам, никто из персонала всерьез это не воспринимал, мол, тяжело отходит от операции. На раздутый живот — один из признаков перитонита — никто не обратил внимание.

Юлю спас звонок маме.

— Мы с мужем тут же приехали в больницу, — вспоминает Юлина мама Вера Павловна. — Я начала требовать, кричать, чтобы моей дочери помогли. Врач меня начал убеждать: наверно, она просто боль не умеет терпеть. Начали приводить дочь в чувство нашатырем, а она все равно теряла сознание. Наконец увезли куда-то на обследование.

А через три часа матери рассказали, что Юлию снова прооперировали, что у нее, оказывается, была проколота тонкая кишка и развился перитонит. Вычищая гной, ей исполосовали живот, теперь останется огромный шрам. Но, конечно, главное, что Юлю спасли.

Вечером Юлину маму Веру Павловну после всех переживаний увезли в больницу с микроинфарктом.

— Никто из врачей не извинился за свою ошибку, за то, что не верили мне, когда я кричала, — говорит Юля. — Хирург, который оперировал мне аппендицит, проворчал: нарастят себе животы, а потом жалуются, что им что-то повредили. А одна из медсестер мне прямо сказала: аппарат (с помощью которого делают лапароскопические операции. — Прим. ред.) не так уж давно в больнице, так что наши врачи еще не набрались нужного опыта.

Юлин случай один в один повторяет другую врачебную ошибку, которая случилась в той же самой больнице. Мы писали о том, как жительнице Каменска-Уральского Надежде при плановой гинекологической операции повредили кишечник. Женщина семь (!) дней провела с перитонитом, кричала от острой боли, но врачи не обращали внимания. Спасли ее в Екатеринбурге, в областной больнице. Суд признал врачебную ошибку и обязал больницу выплатить пострадавшей пациентке 500 тысяч рублей.

Юлия тоже обратилась в суд. Говорит, что после всех бед она не может выйти на работу на Синарский трубный завод: ее должность, связанную с оформлением документов, сократили. Предложили другую — стропальщиком в цеху, это тяжелый физический труд, а после такой операции ворочать трубы она не может минимум полгода. Юля осталась без работы, одна с двумя детьми. Помогают родители.

— Через суд мы будем требовать денежной компенсации в 500 тысяч рублей, уже прошло первое судебное заседание, — рассказала E1.RU юрист Юлия Майорова . — На сегодняшний момент страховая компания ответила, что по выписке (выписному эпикризу) невозможно установить, был ли это прокол во время операции по удалению аппендицита или случился спонтанный разрыв. Но именно ответчики (городская больница) должны доказать, что повреждение произошло не по вине врачей. Страховая компания признала, что несвоевременное диагностирование и оказание медицинской помощи привело к таким последствиям, перитониту. Пациентка три дня мучилась, и никто не реагировал на ее состояние, пока мама не подняла шум. Мы в рамках судебного разбирательства будем ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, чтобы установить, отчего все-таки произошел разрыв. Если это произошло во время проведения лапароскопии — то… это нонсенс. Второй случай за короткое время в одной и той же больнице. А ведь Каменск-Уральский — третий по значимости муниципалитет в области, и такая крупная больница у нас одна.

В городской больнице Каменска-Уральского воздерживаются от комментариев до окончания судебного разбирательства.