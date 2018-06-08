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Противники трассы в Дербышках создали петицию
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Противники трассы в Дербышках создали петицию 

Казанский Портал 1 час назад
Жители Дербышек создали петицию с призывом не строить автомагистраль через их микрорайон.
«Любые проекты, подобные этому, должны приносить пользу, а не ухудшать качество жизни людей. В нашем же случае эта дорога жителям Дербышек и жителям поселка Аки не нужна! Эта дорога существенно снизит качество жизни жителей поселков, а в ряде случаев лишит их дома над головой!» — говорится в тексте обращения, размещенного на сайте change.org.
Дорогу планируют провести по улицам Тополевая и Советская. Активисты считают, что жизнь людей в соседних домах станет невыносимой. К тому же создастся дополнительная нагрузка на перекресток улиц Мира и Советская.
Местные жители недовольны тем, что с ними не обсуждали проект трассы. Они предлагают искать какую-то альтернативу Дербышкам.
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